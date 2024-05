Tempestade solar derruba sistemas de GPS usados por fazendeiros nos EUA

The New York Times

A tempestade solar extrema que lançou as cores vivas da aurora boreal pelo Hemisfério Norte no fim de semana também causou a falha de alguns sistemas de navegação em tratores e outros equipamentos agrícolas no auge da temporada de plantio, disseram fornecedores e agricultores.

Muitos agricultores passaram a depender desses equipamentos, que utilizam GPS e outras tecnologias de navegação e os ajudam a plantar de forma mais eficiente e precisa, mantendo as fileiras retas e evitando lacunas ou sobreposições.

Mas, no fim de semana, algumas dessas operações no Meio-Oeste, bem como em outras partes dos Estados Unidos e Canadá, pararam temporariamente.

Aurora boreal em plantação no Minnesota - Tiffany Graham via The New York Times

Em Minnesota, alguns agricultores que planejavam passar a noite de sexta-feira (10) semeando foram prejudicados pelas interrupções.

"Nunca lidei com algo assim", disse Patrick O'Connor, proprietário de uma fazenda a cerca de 130 quilômetros ao sul de Minneapolis, que cultiva principalmente milho e soja.

O'Connor disse que, depois de ficar impedido pela chuva por duas semanas, entrou em seu trator por volta das 17h, esperando passar a noite plantando milho.

Foi quando recebeu um aviso sobre seu sistema de GPS, ligou para uma linha de ajuda técnica e foi direcionado para uma mensagem informando que havia uma interrupção e nada poderia ser feito para consertá-la.

Em Nebraska, outro agricultor disse à 404 Media, portal que cobre tecnologia, que suas operações foram interrompidas.

"Todos os tratores estão parados nas extremidades do campo agora por causa da tempestade solar", disse o agricultor Kevin Kenney. "Sem GPS", acrescentou. "Estamos bem no meio do plantio de milho."

As tempestades solares são causadas por expulsões violentas de partículas carregadas da superfície do sol.

Quando direcionado para a Terra, o material pode interagir com o campo magnético do nosso planeta, resultando em uma tempestade geomagnética.

O evento deste fim de semana foi a tempestade solar mais forte a atingir a Terra desde outubro de 2003.

Os fornecedores de equipamentos agrícolas haviam alertado que a tempestade resultaria em interrupções. E, no sábado, a Landmark Implement, que vende equipamentos agrícolas da John Deere em partes do Meio-Oeste, disse que a precisão de alguns de seus sistemas foi "extremamente comprometida" por causa do evento.

A empresa disse em um comunicado que estava procurando uma "ferramenta para ajudar a prever isso no futuro, para que possamos tentar alertar nossos clientes de que esse problema pode estar chegando."

Ela descreveu a tempestade como um "evento histórico" em vez de algo com o qual teria que "continuar a lutar com frequência."

Terry Griffin, professor associado de economia agrícola na Universidade Estadual do Kansas, disse que, embora infrequentes, tais tempestades ainda representam uma ameaça para a agricultura nos Estados Unidos, onde a maioria das safras é plantada usando sistemas de orientação modernos.

"Esta foi a primeira vez que tivemos tempestades geomagnéticas tão fortes, e estávamos dependentes do GPS", disse, observando que um dos piores momentos para uma tempestade como essa ocorrer é durante a temporada de plantio, quando a precisão é crucial.

Tecnologias alternativas, incluindo sistemas que usam visão computacional e inteligência artificial, ou um sistema de navegação mais localizado que não entraria em colapso em uma tempestade solar, estão sendo desenvolvidos, acrescentou Griffin.

O'Connor disse que a interrupção o fez perceber o quanto ele depende de uma tecnologia frequentemente considerada como garantida e que, se parar de funcionar novamente no futuro, e por um período mais longo, ele pode ter que "encontrar maneiras de se virar sem ela."

Na sexta-feira à noite, em vez de plantar milho, O'Connor disse que preparou um campo diferente para o plantio, enquanto observava as cores "fenomenais" do céu. "Isso interrompeu minha noite, mas ainda estava no campo", acrescentou. "Consegui ver a aurora boreal em todo o seu esplendor."