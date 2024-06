Dona do Pão de Açúcar vende todos os postos de combustível por R$ 200 milhões para reduzir dívida

São Paulo | Reuters

O GPA, dono do Pão de Açúcar, anunciou a venda de seus 71 postos de combustíveis por cerca de R$ 200 milhões, na última etapa do plano de vendas de ativos não essenciais iniciado em 2023 para reduzir o endividamento do varejista de alimentos.

Em fato relevante divulgado na noite de quarta-feira (26), o grupo afirmou que os 49 postos no estado de São Paulo foram vendidos para a Ultrapar, enquanto os demais 22 postos localizadas em oito estados tiveram outros compradores.

GPA anuncia venda de seus 71 postos de combustível no Brasil - Danilo Verpa/Folhapress

De acordo com o GPA, haverá o pagamento de R$ 138 milhões até o final de 2024, mediante a conclusão de certas condições precedentes, incluindo aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Parcelas remanescentes representando R$ 62 milhões serão pagas mediante a conclusão de outras condições precedentes que objetivam a transferência definitiva dos postos para os compradores de cada região.

A venda dos postos segue outras ações do GPA para melhorar sua estrutura de capital, como a venda de sua participação no colombiano Éxito e da sua sede administrativa, além de follow-on que culminou uma nova estrutura societária e encaminhamento definitivo de questões como o tema de contingências.

No primeiro trimestre, a dívida líquida do GPA, incluindo o saldo de recebíveis não antecipados, somou R$ 1,61 bilhão, contra R$ 3,013 bilhões do ano pasado. A alavancagem financeira medida pela dívida líquida dividida pelo Ebitda ajustado do GPA Brasil pré-IFRS 16, que inclui as despesas de aluguéis, passou de 9,8 para 3 vezes.

Em comunicado ao mercado separado, a Ultrapar afirmou que pagou R$ 130 milhões pelos postos do GPA, em contrato assinado pela subsidiária Centro de Conveniências Millennium.

"A transação, sujeita à aprovação do Cade e ao cumprimento das demais condições precedentes, visa à manutenção destes postos na rede de cerca de 6 mil postos de serviços Ipiranga distribuídos pelo Brasil", afirmou o conglomerado.