Apple planeja 'repaginar' a assistente de voz Siri usando inteligência artificial

The New York Times

Todo mês de junho, a Apple revela suas mais novas funcionalidades de software para o iPhone em seu campus futurista no Vale do Silício. Mas em sua conferência anual de desenvolvedores nesta segunda-feira (10), a empresa vai destacar uma funcionalidade que não é nova: a Siri, sua assistente de voz, que está por aí há mais de uma década.

O que será diferente desta vez é a tecnologia que impulsiona a Siri: inteligência artificial generativa.

Nos últimos meses, Adrian Perica, vice-presidente de desenvolvimento corporativo da Apple, liderou um esforço para levar a inteligência artificial generativa às massas, disseram duas pessoas com conhecimento do trabalho, que pediram anonimato devido à sensibilidade do esforço.

Tim Cook fala sobre a assistente virtual Siri durante evento da Apple em San Francisco; na Califórnia. - Robert Galbraith/Reuters

Perica e seus colegas conversaram com empresas líderes em IA, incluindo Google e OpenAI, em busca de um parceiro para ajudar a Apple a oferecer IA generativa em seus negócios.

A Apple recentemente fechou um acordo com a OpenAI, que desenvolve o chatbot ChatGPT, para incorporar sua tecnologia ao iPhone, disseram duas pessoas familiarizadas com o acordo. Ainda estava em negociações com o Google até a semana passada, disseram duas pessoas a par das conversas.

Isso ajudou a levar uma versão mais conversacional e versátil da Siri, que será mostrada nesta segunda, disseram três pessoas familiarizadas com a empresa. A Siri será alimentada por um sistema de IA generativa desenvolvido pela Apple, que permitirá que a assistente de voz converse em vez de apenas responder a uma pergunta de cada vez. A Apple vai comercializar suas novas capacidades de IA como Apple Intelligence, disse uma pessoa a par do plano de marketing.

Apple, OpenAI e Google se recusaram a comentar. O acordo da Apple com a OpenAI foi anteriormente relatado pelas agências de notícias The Information e Bloomberg, que também divulgou o nome do sistema de IA da Apple.

A entrada da Apple na IA generativa testará se a empresa pode, mais uma vez, entrar em um novo mercado e redefini-lo. Embora a Apple não tenha criado o primeiro tocador de música digital, smartphone ou smartwatch, ela transformou essas categorias com o iPod, iPhone e Apple Watch. Agora, após dois anos observando Microsoft, Meta, Google e Samsung integrarem a IA generativa em produtos, a Apple está passando de observadora a potencial concorrente.

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

Integrar a IA generativa nos iPhones também está prestes a ser um momento-chave para a tecnologia, que pode responder a perguntas, criar imagens e escrever código de software. A Apple ampliará o alcance da IA generativa para mais de um bilhão de usuários e determinará o quão útil ela é para os clientes do iPhone no dia a dia.

Até o momento, a promessa da tecnologia tem sido prejudicada por suas falhas. O Google introduziu e reduziu as capacidades de busca de IA generativa que recomendavam que as pessoas comessem pedras, enquanto a Microsoft foi criticada pelas vulnerabilidades de segurança de um computador pessoal que usa IA para gravar cada segundo de atividade.

"Ainda estamos descobrindo a IA porque é tão complicada", disse Carolina Milanesi, presidente da Creative Strategies, uma empresa de pesquisa de tecnologia. "A Apple é bastante conservadora quando se trata de tudo, então não sei se eles vão impressionar as pessoas. Mas eles têm que fazer isso porque será assim que interagimos com a tecnologia no futuro."

Os investidores de Wall Street, e não os consumidores comuns, são uma das principais razões pelas quais a Apple está entrando na IA. A tecnologia elevou os valores da Microsoft, uma grande player em IA generativa, e da Nvidia, que vende chips de IA. Em janeiro, a Microsoft destronou a Apple como a empresa de tecnologia pública mais valiosa do mundo.

A reorganização do mercado aconteceu enquanto a Apple permanecia em silêncio sobre a IA. A empresa tem uma política de não compartilhar planos futuros de produtos, mas à medida que sua posição em ações caía, Tim Cook, CEO da Apple, quebrou o protocolo e disse aos analistas de Wall Street em uma ligação em maio que em breve introduziria ofertas de IA generativa.

O preço das ações da Apple se recuperou desde que Cook fez esse compromisso. Até esta sexta (7), as ações da empresa haviam subido 6% este ano, menos do que o aumento de 14% da Microsoft e o salto de 151% da Nvidia.

(O New York Times processou a OpenAI e a Microsoft por uso de artigos protegidos por direitos autorais relacionados a sistemas de IA.)

A Apple tem sido pressionada há muito tempo para reformular a Siri, que impressionou as pessoas quando foi lançada em 2011, mas depois não mudou muito ao longo do tempo. As deficiências da assistente de voz foram eventualmente destacadas pelo comediante Larry David durante a temporada final de "Curb Your Enthusiasm" em uma cena em que ele gritava com a Siri, pois ela repetidamente fornecia direções erradas.

A OpenAI, que se posicionou na vanguarda do movimento de IA generativa com o ChatGPT, entrou em cena. A Apple planeja complementar o que a OpenAI oferece com a tecnologia que desenvolveu internamente para realizar tarefas selecionadas do iPhone. Seu sistema ajudará a Siri a definir temporizadores, criar compromissos no calendário e resumir mensagens de texto.

A empresa também planeja promover sua Siri reformulada como mais privada do que os serviços de IA concorrentes, pois processará muitas solicitações nos iPhones em vez de remotamente em centros de dados. O foco em privacidade da Apple provou ser um ponto de atrito durante as negociações com a OpenAI e o Google, pois queria limitar o que os parceiros de dados do iPhone recebiam, disse uma pessoa familiarizada com as negociações.

É possível que a Apple busque oferecer a Siri aprimorada como um serviço, disseram analistas. Cobrando US$ 5,00 (R$ 26,47) por mês para as pessoas usarem a assistente de voz, a empresa poderia gerar de US$ 4 bilhões (R$ 21,1 bilhões) a US$ 8 bilhões (R$ 42,3 bilhões) em vendas anuais, de acordo com o Morgan Stanley.