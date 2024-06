Bancos centrais precisam aprimorar capacidades para lidar com IA, aponta organização

Frankfurt | Financial Times

Os bancos centrais precisam urgentemente "elevar seu jogo" para enfrentar os desafios e oportunidades da inteligência artificial, à medida que ela transforma as economias e o sistema financeiro, de acordo com o Banco de Compensações Internacionais.

As conclusões do BIS, delineadas em um relatório divulgado nesta terça-feira (25), destacam a consciência das autoridades financeiras globais de que precisam acompanhar a onda de inovação gerada pela IA generativa, incluindo grandes modelos de linguagem como o ChatGPT.

O BIS, além de apontar os benefícios para os bancos centrais do aproveitamento da IA, ​​também alertou sobre a vulnerabilidade da tecnologia a ataques de hackers - Dado Ruvic/Reuters

A organização, que opera serviços bancários para os bancos centrais do mundo, realizou vários experimentos usando a tecnologia. Ela disse que a IA provavelmente será "um game changer para muitas atividades e terá um impacto profundo" na economia em geral e no sistema financeiro.

"Há uma necessidade urgente de os bancos centrais elevarem seu jogo", acrescentou.

"Evidências recentes sugerem que a IA aumenta diretamente a produtividade em tarefas que exigem habilidades cognitivas", disse o BIS. Ele citou um estudo do gigante de tecnologia financeira da China, Ant Group, que descobriu que seus programadores eram 55% mais produtivos ao usar um LLM para ajudar na codificação.

No entanto, o BIS parece menos certo do que a IA significaria para a inflação, dizendo que ela poderia atuar como uma força deflacionária ao aumentar a produtividade dos trabalhadores —como muitos previram— mas também delineando um futuro em que ela aumentaria os preços ao elevar a demanda.

Ao apontar os benefícios para os bancos centrais de aproveitar a IA em suas próprias operações, o órgão sediado em Basileia, na Suíça, também destacou vários riscos potenciais da tecnologia, como incidentes em que ela fornece informações incorretas e sua vulnerabilidade a ataques de hackers.

"A IA afetará os sistemas financeiros, bem como a produtividade, o consumo, o investimento e os mercados de trabalho, que têm efeitos diretos sobre a estabilidade de preços e financeira", disse.

"Para enfrentar os novos desafios, os bancos centrais precisam aprimorar suas capacidades tanto como observadores informados dos efeitos dos avanços tecnológicos quanto como usuários da tecnologia em si."

Treinada em grandes conjuntos de dados, a IA generativa é capaz de ter conversas humanas e produzir conteúdo único.

Muitas empresas aproveitaram a tecnologia para obter uma vantagem competitiva desde o fortalecimento da ferramenta no ano passado, incluindo no setor financeiro. Mas os bancos centrais têm sido mais cautelosos devido a preocupações com confiabilidade, riscos legais e transparência.

O Federal Reserve dos EUA começou a investigar como poderia usar inteligência artificial em suas próprias operações, mas os funcionários estão procedendo com cautela e não consideram seu uso em nenhum trabalho de política neste estágio.

O Banco da Inglaterra disse neste ano que estava usando IA "para apoiar e aprimorar" suas capacidades, como tentar prever o crescimento econômico, a angústia no setor bancário e crises financeiras.

O Financial Times revelou recentemente que o Banco Central Europeu começou a usar IA para acelerar muitas de suas atividades mais mundanas, desde redigir resumos e resumir dados bancários até escrever códigos de software e traduzir documentos.

O BIS disse que há limites para o quanto a tecnologia pode substituir humanos nos bancos centrais. "Embora possa ser capaz de realizar tarefas que exigem habilidades cognitivas moderadas e até desenvolver capacidades 'emergentes', ainda não é capaz de realizar tarefas que exigem raciocínio lógico e julgamento", disse.

Mas o BIS identificou várias áreas em que os bancos centrais poderiam se beneficiar da IA, como sistemas de "nowcasting" para escanear vastas quantidades de dados em tempo real para detectar a acumulação de riscos financeiros ou prever recessões.

Outros usos incluem a detecção de lavagem de dinheiro. O BIS disse que seu Projeto Aurora testou a capacidade da IA de encontrar dinheiro sujo em dados de pagamentos e descobriu que "os modelos de aprendizado de máquina superam os métodos tradicionais baseados em regras predominantes na maioria das jurisdições".

No entanto, ele alertou que a tecnologia também carrega riscos, como quando os modelos de IA são corrompidos por "ataques de envenenamento de dados", deixando-os vulneráveis à manipulação. O uso generalizado da IA poderia levar a viés e discriminação, levantar questões de privacidade de dados e levar a uma dependência de alguns grandes provedores dos modelos, acrescentou o BIS.

Também poderia haver riscos para a estabilidade financeira se um grande número de instituições financeiras usasse os mesmos algoritmos. Isso "poderia amplificar a prociclicidade e a volatilidade do mercado ao exacerbar o comportamento de manada, a retenção de liquidez, as corridas bancárias e as vendas de pânico", disse.