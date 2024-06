Meta contínua e arcabouço fiscal estabelecem 'novo horizonte macroeconômico' ao país, diz Haddad

Brasília

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou nesta quarta-feira (26) que o sistema de meta contínua de inflação e o arcabouço fiscal criam um "novo horizonte macroeconômico" para o país.

O chefe da equipe econômica confirmou a ratificação da meta de inflação em 3% e disse que a mudança para o modelo contínuo desobriga o CMN (Conselho Monetário Nacional) de fixar a cada ano o alvo a ser perseguido pelo Banco Central.

"O próprio decreto diz que qualquer mudança desse número tem que ser feita com antecedência mínima de 36 meses. Ou seja, a questão está absolutamente consolidada", afirmou.

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) fala com jornalistas em frente à sede da pasta - Gabriela Biló /Folhapress

"Acredito que o arcabouço fiscal, de um lado, e o decreto da meta contínua, do outro, estabelecem, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista de política monetária, um novo horizonte macroeconômico para o Brasil", acrescentou.

O novo modelo do sistema de metas de inflação foi formalizado nesta quarta, um ano depois do anúncio feito pelo próprio chefe da equipe econômica sobre a mudança.

O decreto foi publicado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) horas antes de novo encontro do CMN. O colegiado é composto por Haddad, pela ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto.

Conforme as novas regras, a partir de 1º de janeiro de 2025, o BC passa a perseguir a meta de inflação de forma contínua, sem se vincular ao chamado "ano-calendário" (período de janeiro a dezembro de cada ano).

Na nova sistemática, a meta será considerada descumprida quando a inflação, medida pela variação de preços acumulada em 12 meses, ficar por seis meses seguidos fora do intervalo de tolerância.

Esse ponto, segundo Haddad, levou Lula a convocar uma reunião no Palácio do Planalto na véspera da publicação do decreto em busca de esclarecimentos técnicos.

Participaram do encontro o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, o secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, o ministro Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, como substituta do ministro Rui Costa (de férias), além de Haddad. Apesar de ser integrante do CMN, Tebet não participou do encontro no Palácio do Planalto.

Haddad classificou a reunião como "trivial" e minimizou a ausência de Campos Neto e de Tebet no Planalto, dizendo que as especulações sobre quem estava ou não na reunião com o presidente "não fazem sentido".

De acordo com o titular da Fazenda, o novo sistema de meta contínua foi negociado com toda a área econômica e com o BC e o governo respeitou o que foi pactuado no CMN um ano antes.

"Usamos esse tempo todo para entender como é que se procedia mundo afora para oferecermos ao país o que tem de melhor e mais moderno", disse.

"Estou convicto de que nós fizemos isso, o Roberto Campos [Neto] também, Simone Tebet também. Todos estão convictos de que é o melhor decreto que nós podíamos oferecer ao país. Fizemos isso com o arcabouço fiscal também", continuou.