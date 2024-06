Em Pequim, Dilma formaliza recursos do Banco do Brics para RS

Pequim

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (Banco do Brics), Dilma Rousseff, assinou com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em Pequim, uma carta-compromisso formalizando R$ 5,75 bilhões (US$ 1,115 bilhões) da instituição para o Rio Grande do Sul, em apoio ao estado atingido por fortes chuvas a partir de 29 de abril.

Os recursos, que ela já havia anunciado em 14 de maio, são divididos em R$ 2,6 bilhões destinados pelo banco diretamente para a reconstrução e R$ 3,15 bilhões via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Brasil e Banco Regional do Extremo Sul. O ato foi na embaixada do Brasil em Pequim.

O vice-presidente Geraldo Alckmin com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, na assinatura de carta-compromisso de recursos para o Rio Grande do Sul, em Pequim, em 4 de junho de 2024 - Folhapress

A ex-presidente da República, nascida em Minas Gerais, se estabeleceu posteriormente no estado. "A minha família mora no Rio Grande do Sul, minha filha, meu genro, meus dois netos", disse. "É um momento que eu sei que é muito difícil, porque tem gente que perdeu tudo."

Os recursos são destinados "dentro dos nossos mandatos", afirmou, sobre o banco. "Nós temos mandato para infraestrutura logística, digital, social, para investimento em obras de mitigação e prevenção de desastre, com completa flexibilidade. Neste momento, não tem como eles [governos federal e estadual] falarem tudo o que vão fazer. A gente terá flexibilidade para tratar disso."

Alckmin comentou que "é um valor expressivo, exclusivamente para o Rio Grande do Sul", e que após a primeira tarefa, "que foi salvar vidas, a próxima é a reconstrução, que será maior que a destruição".