Empresa chinesa investe US$ 11 bilhões para energia eólica no meio do deserto

Pequim | Bloomberg

A China Three Gorges Renewables anunciou que investirá 80 bilhões de yuan (US$ 11 bilhões, cerca de R$ 61,2 bilhões) para expandir suas unidades de energia solar e eólica. A empresa faz parte do grupo China Three Gorges, que é a maior geradora de energia hidrelétrica do país.

A companhia construirá um projeto de 16 gigawatts que integra energia renovável e carvão, combinado com uma instalação de armazenamento de 5 gigawatts, em um dos maiores centros de energia da China na região noroeste, de acordo com comunicado nessa quinta-feira (27).

Construção de turbinas eólicas feita pela China Three Gorges na província de Fujian, na China - Lin Shanchuan/Xinhua

O investimento faz parte de um plano do governo para construir projetos que disponibilizem 455 gigawatts em energias renováveis no deserto até 2030, integrando o programa para descarbonizar a segunda maior economia do mundo.

A Three Gorges afirmou que a geração de energias renováveis no local dependerá da acessibilidade à rede. A usina de energia a carvão está prevista para começar a operar em junho de 2027. A China está lutando para conectar toda a sua energia limpa à rede elétrica e tem recorrido cada vez mais ao carvão para apoiar a energia eólica e solar quando não estão disponíveis.

Energia Limpa Uma newsletter com o que você precisa saber sobre transição energética Carregando...

O grupo China Three Gorges, que opera o maior projeto de hidrelétrica do mundo ao longo do rio Yangtze, disse que deseja ampliar sua capacidade de energia eólica e solar para diversificar seus negócios à medida que a era das mega-barragens desaparece.