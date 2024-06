Entenda a autonomia do Banco Central e quem é quem na autarquia

Brasília

A autonomia do Banco Central, em vigor há mais de três anos, tem como principal ponto a determinação de mandatos fixos de quatro anos ao presidente e aos diretores. O mais forte argumento a favor desse modelo é blindar a autarquia de interferências políticas.

Os mandatos podem ser renovados apenas uma vez e não são coincidentes com o do presidente da República. O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC, que decide sobre o patamar básico de juros (a Selic), é composto pelo presidente do órgão e pelos oito diretores da autarquia.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto (ao centro), e os diretores Otavio Damaso, Gabriel Galípolo, Rodrigo Alves Teixeira, Paulo Picchetti, Carolina de Assis Barros, Renato Dias de Brito Gomes, Diogo Guillen e Ailton de Aquino Santos - Raphael Ribeiro-30.jan.2024/BCB/Raphael Ribeiro-30.jan.2024/BCB

A autonomia passou a vigorar em fevereiro de 2021 e os mandatos em abril do mesmo ano, após dois meses de sua aprovação pelo Congresso Nacional. Roberto Campos Neto, que assumiu a autoridade monetária em janeiro de 2019, foi nomeado para comandar o BC pela nova lei, com mandato até o dia 31 de dezembro de 2024.

A regra também desvinculou o BC do Ministério da Economia. A autoridade monetária é uma autarquia de natureza especial, sem ligação com qualquer pasta da Esplanada.

A autonomia do BC inclui entre as obrigações secundárias da autoridade monetária fomentar o emprego e suavizar oscilações na atividade econômica. O controle da inflação é o objetivo principal. O BC também precisa prover estabilidade ao sistema financeiro.

QUEM É QUEM NO BC

Roberto Campos Neto, presidente

Mandato até 31.dez.24

Otavio Damaso, diretor de Regulação

Mandato até 31.dez.2024

Carolina de Assis Barros, diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta

Mandato até 31.dez.24

Diogo Guillen, diretor de Política Econômica

Mandato até 31.dez.25

Renato Dias de Brito Gomes, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução

Mandato até 31.dez.25

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária

Mandato até 28.fev.27

Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização

Mandato até 28.fev.27

Paulo Picchetti, diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos

Mandato até 31.dez.27

Rodrigo Alves Teixeira, diretor de Administração

Mandato até 31.dez.27