Mundo caminha para 'guerras alimentares', afirma importante trader de commodities

Financial Times

O mundo está caminhando para "guerras alimentares" à medida que as tensões geopolíticas e as mudanças climáticas levam os países a conflitos sobre o declínio dos suprimentos, disse um dos maiores traders de commodities agrícolas do mundo.

"Lutamos muitas guerras pelo petróleo. Lutaremos guerras maiores pela comida e pela água", disse Sunny Verghese, diretor-executivo da Olam Agri, uma casa de comércio agrícola sediada em Singapura.

Falando na conferência de consumidores Redburn Atlantic e Rothschild na semana passada, Verghese alertou que as barreiras comerciais impostas por governos que buscam fortalecer os estoques domésticos de alimentos têm exacerbado a inflação alimentar.

Colheita de milho da safra de inverno no norte do Paraná; seca afeta produtividade - Mauro Zafalon/Folhapress

Grandes traders de commodities agrícolas, que obtiveram lucros recordes em 2022 após a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia ter elevado os preços dos alimentos, foram acusados de agravar a inflação de preços dos alimentos por meio de aumentos lucrativos.

Mas Verghese argumentou que a inflação elevada de preços dos alimentos foi em parte resultado da intervenção governamental. Uma proliferação de barreiras comerciais não tarifárias em 2022 em resposta à guerra —1.266 barreiras de 154 países, segundo sua contagem— havia "criado um desequilíbrio exagerado entre demanda e oferta", disse ele.

Países mais ricos estavam acumulando excedentes de commodities estratégicas, levando a uma demanda exagerada e, consequentemente, preços mais altos, disse Verghese. "Índia, China, todo mundo tem estoques de segurança", disse ele. "Isso só está exacerbando o problema global."

Os preços dos alimentos começaram a subir após a Covid e dispararam após a Guerra da Ucrânia, já que algumas exportações de grãos e fertilizantes foram bloqueadas pelo conflito. Isso aprofundou a insegurança alimentar em países mais pobres e deixou consumidores em todo o mundo enfrentando uma crise de custo de vida.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Com essa alta e as mudanças climáticas prejudicando a produção agrícola globalmente, os governos estão cada vez mais recorrendo a políticas protecionistas.

Em 2022, a Indonésia proibiu as exportações de óleo de palma para proteger o mercado local, enquanto no ano passado a Índia impôs restrições às exportações de certos tipos de arroz na tentativa de conter os preços domésticos em alta antes das eleições parlamentares, após um monção volátil ter prejudicado a produção e gerado temores de escassez de suprimentos.

"Isso foi exatamente o errado", disse Verghese. "Você vai ver mais e mais disso."

O Olam Agri, que processa e fornece grãos e oleaginosas, óleo comestível, arroz e algodão, faz parte do amplo Grupo Olam. O setor de alimentos e agronegócios, que fornece ingredientes, ração e fibras para marcas globais, desde a Nestlé até a Unilever, teve um ano difícil.

O trader, que tem uma grande presença na Ásia e na África, foi investigado pelas autoridades da Nigéria no ano passado após notícias afirmarem que estava envolvido em uma fraude de vários bilhões de dólares. As ações da empresa subiram em fevereiro, quando foi inocentada.

O Grupo Olam também foi forçado a emitir um aviso de lucro para o primeiro semestre de 2023. Mesmo após um segundo semestre melhor, relatou uma queda de 56% nos lucros anuais para US$ 205 milhões (R$ 1,1 bilhão), culpando as altas taxas de juros e "perdas excepcionais" causadas por baixos rendimentos de seus pomares de amêndoas na Austrália.

O grupo disse que a queda nos lucros foi em parte resultado de uma menor contribuição do Olam Agri, após a venda de uma participação de 35% no negócio em 2022 para uma subsidiária do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita por US$ 1,24 bilhão (R$ 6,8 bilhões). O Olam Agri é 51% de propriedade da empresa de investimento estatal de Cingapura, Temasek Holdings.

O Grupo Olam tem planos de longa data para listar o Olam Agri na Arábia Saudita, mas esses planos têm sido repetidamente adiados desde que o braço comercial foi separado de seu negócio de ingredientes alimentícios em 2020. Com sede em Londres, a Olam Food Ingredients é um dos maiores fornecedores mundiais de cacau, café, nozes e especiarias.

Abordando o impacto das mudanças climáticas nos rendimentos globais, Verghese instou a reunião de executivos da indústria de consumo, incluindo os chefes da Coca-Cola e da Associated British Foods, a "acordar" e tomar mais medidas sobre as mudanças climáticas.

Os governos deveriam cobrar um imposto sobre o carbono, argumentou ele. "O carbono é gratuito hoje, então estamos poluindo indiscriminadamente", disse.