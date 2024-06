Fed mantém taxa de juros e sinaliza apenas um corte neste ano

Washington e Nova York | Financial Times

O Fed (Federal Reserve), banco central do Estados Unidos, decidiu manter a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,5%, o maior nível em 23 anos. Além disso, a instituição sinalizou nesta quarta-feira (12) que pretende fazer apenas um corte nos juros até o fim deste ano.

Previsões atualizadas nesta quarta-feira (12) mostraram que a autarquia previa fazer um corte de 0,25 p.p (pontos percentuais) este ano, surpreendendo traders que haviam precificado dois cortes antes do relatório.

As previsões das autoridades marcaram uma mudança significativa em relação a Março, quando os membros do FOMC (Comitê de Mercado Aberto Federal) sinalizaram três cortes este ano –e mostraram preocupações persistentes sobre a inflação que se manteve acima da meta de 2% do Fed.

A perspectiva de apenas um corte antes do final do ano será um golpe para o presidente Joe Biden, que colocou a economia e os esforços para combater a inflação no centro do seu discurso de reeleição.

Prédio do Fed (Federal Reserve), em Washington/File Photo ORG XMIT: FW1 - Joshua Roberts/Reuters

Os membros do FOMC reconheceram que houve "modesto progresso adicional" em direção à meta de 2% —uma afirmação mais confiante do que na última votação de maio.

Quatro membros do FOMC disseram que esperavam não fazer cortes, enquanto sete disseram que achavam que fariam um corte de 0,25 p.p. Oito dos 19 membros apoiaram dois cortes.

A projeção mediana para a taxa de fundos federais de referência era de 5,1%, o que implica corte um pouco maior que 0,25 p.p.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

As ações reduziram ligeiramente os ganhos e rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram dos mínimos da sessão após anúncio do Fed, numa pequena reversão dos movimentos robustos do mercado do início do dia, à medida que investidores retiravam as apostas em cortes nas taxas de juros este ano.

Dois cortes nas taxas de juro em 2024 não foram totalmente precificados pelo mercado futuro, sendo que o único corte só foi precificado em Novembro. Os traders reduziram as expectativas de um corte em setembro.

O sinal agressivo do Fed veio apesar da divulgação –poucas horas antes da reunião– de dados do CPI, índice de preços ao consumidor americano, para maio abaixo do esperado.

O último sinal dos membros do Fed sobre as taxas de juros também veio juntamente com novas previsões do banco central dos EUA para o crescimento, que mostram expansão da economia dos norte-americana de 2,1% em 2024, inalterada em relação à sua previsão anterior.

Os responsáveis pela definição das taxas esperam agora uma inflação nas despesas de consumo pessoal de 2,6% este ano ante a estimativa de 2,4% feita em março. Eles visam um título de PCE, índice de preços de gastos com consumo, de 2%.

A estimativa para 2024 do núcleo do PCE, medida referencial de inflação subjacente, aumentou de 2,6% para 2,8%. As expectativas para o PCE principal e núcleo em 2025 aumentaram ligeiramente, de 2,2% em março para 2,3%.

O FOMC prevê que o desemprego permanecerá em 4% até ao final do ano.

A decisão da Fed de manter as taxas era amplamente esperada no mercado, mas surge depois de suas contrapartes europeia e canadense terem reduzido as taxas de juros nas últimas semanas.