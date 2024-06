Folha lança série sobre gestão de resíduos e economia circular

São Paulo

A Folha lança neste domingo (1º), que inaugura a Semana do Meio Ambiente, a série Além do Lixo, que trata dos desafios e oportunidades da gestão de resíduos no Brasil e no mundo e da relação entre as soluções para a crise global do lixo e a transição para novos modelos de negócios.

A iniciativa do jornal ocorre no momento em que o mundo discute um Tratado Global Contra a Poluição Plástica, no âmbito da Organização das Nações Unidas, que criou um conselho específico sobre gestão de resíduos com especialistas do mundo todo, entre eles, o brasileiro Carlos da Silva Filho, presidente da International Solid Waste Association (ISWA).

No Brasil, vence em 2 de agosto de 2024 mais uma prorrogação da meta de acabar com os lixões a céu aberto do país, hoje estimados em pouco mais de 1.500 pelo território nacional. A meta, estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, vem sendo empurrada desde 2014 e não deve ser cumprida neste ano novamente.

Fardos de alumínio no centro de tratamentos de resíduos de Paris, na França, que separa resíduos em 12 categorias diferentes e produz energia com a incineração de resíduos não-recicláveis - Emmanuel DUNAND / AFP

Indivíduos, comércios e indústrias produzem no mundo anualmente mais de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU), composto por tudo aquilo que se costuma chamar de lixo: restos de alimentos, papelão, plástico, vidro, metais, tecidos, isopor e outros materiais.

No Brasil, a maior parte desses resíduos são enterrados, mas um terço dos quase 80 milhões de toneladas de resíduos produzidos anualmente por aqui vão parar em lixões a céu aberto e na natureza.

Apenas 4% dos materiais passíveis de reciclagem são efetivamente reciclados no país.

Nesse cenário, os problemas são proporcionais às oportunidades, ligadas a novos negócios verdes, à transição energética e ao reaproveitamento de matérias-primas que têm valor econômico e hoje são descartadas e aterradas.

A série Além do Lixo trará reportagens sobre como funciona a gestão de resíduos e o seu financiamento, de que maneira lixões ameaçam biomas sensíveis e a saúde dos brasileiros e como aterros sanitários podem gerar biogás e biocombustível convertido em energia para o abastecimento público.

Texto, infográficos e entrevistas da série serão publicados nas editorias de Mercado e Ambiente, de acordo com a maior afinidade dos temas de um debate que é transversal à pauta econômica e de proteção ambiental.

Vídeos com dicas práticas também fazem parte da série e vão abordar estratégias para reduzir a sua pegada de lixo, consumir de maneira mais consciente ou entender como descartar resíduos considerados perigosos, como pilhas, eletrônicos e medicamentos.