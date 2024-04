Como o Brasil tem transformado lixo em energia?

É possível que descartes gerem energia? Sim. Através de processos de conversão térmica ou biológica, é viável transformar os resíduos sólidos ou lixo em fonte de energia.

Esta prática não só apresenta um grande potencial para reduzir a quantidade de detritos destinados aos aterros sanitários, como também contribui para a preservação do meio ambiente e a diminuição dos impactos negativos decorrentes da disposição inadequada de resíduos.



Para explicar mais sobre esse tipo de combustível, a apresentadora Isabella Faria recebe a repórter especial Joana Cunha no Como É que É? desta sexta-feira (5).

