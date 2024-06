Máquina de costura wi- fi com serviço de assinatura busca atrair geração Z

São Paulo

Mais de um terço dos lares do Brasil (36%) têm uma máquina de costura. São 25 milhões de residências, sendo que em quase 80% delas o uso do equipamento é diário ou semanal. A maior presença das máquinas está no Sudeste do país: 46% dos lares da região têm uma. A maioria dos consumidores está na faixa dos 30 aos 39 anos (39%). Cerca de 40% usam o produto para geração de renda, mas a maioria (58%) utiliza a máquina para costurar roupas para a família, para os pets, para dar de presente e para personalizar as próprias peças.

Os dados pertencem a uma pesquisa feita pela multinacional americana SVP Worldwide no Brasil, dona das marcas Singer, Husqvarna Viking e Pfaff, de máquinas de costura. No Brasil, a SVP vende Pfaff e Singer –sob essa última marca que acontece o maior lançamento da multinacional nos últimos anos. Nesta segunda (3), a SVP apresenta a sua primeira máquina automática de bordado e costura com conexão wi-fi, como parte de um investimento global de US$ 100 milhões (R$ 515 milhões) previsto até 2029.

Portátil, como todas as máquinas da nova geração, o modelo SE9185 apresenta um tablet acoplado com tela de 7 polegadas, no qual é possível que o usuário dê os comandos para a máquina executá-los.

"Não é preciso saber costurar ou bordar para usar o novo modelo", disse à Folha a diretora de marketing e ecommerce da SVP Worldwide na América Latina, Concheta Feliciano, responsável pela operação no Brasil. "É por isso que nós acreditamos que a geração Z, que gosta de moda e, acima de tudo, faz questão de peças customizadas, vai se interessar pela novidade, até para empreender."

A estilista e influencer Clara Pasqualini, 29, que testou a nova máquina de costura wi-fi da Singer - Adriano Vizoni/Folhapress

No orçamento, a SE9185 vai concorrer com o preço de um celular de última geração: R$ 4.700. O modelo está disponível em lojas especializadas e no site da Singer, onde ocorrem 60% das vendas da marca. "Nós temos vídeos indicando como se precificar peças bordadas, que podem pagar o custo da máquina a partir de 60 dias de uso", diz Concheta.

Na sua memória, a máquina conta com uma espécie de banco de dados com 400 moldes, entre pontos e desenhos de bordado. Por meio de um aplicativo e um serviço de assinatura, o mySewnet, pago à parte, o usuário tem acesso a uma plataforma de milhares de projetos de costura e bordado. É uma espécie de "Netflix", ao custo de R$ 39,90 a R$ 89,90 ao mês, a depender da complexidade da matriz do bordado. "Com o mySewnet e o aplicativo, o usuário pode, por exemplo, tirar uma foto e transformá-la em bordado", diz Concheta.

Nem é preciso esforço para colocar a linha na agulha, que já entra automaticamente. O modelo também não necessita de pedal, como as antigas máquinas de costura: tem um botão de liga e desliga. Outro botão regula a velocidade do bordado.

Mercado brasileiro é estimado em R$ 500 milhões ao ano

A novidade da Singer vai concorrer com outras máquinas eletrônicas que também apresentam conexão wi-fi, como a da japonesa Brother. No mercado brasileiro de máquina de costuras domésticas, que a SVP estima em 350 mil unidades ao ano e R$ 500 milhões, também concorrem as marcas Elgin, Philco e Janome.

"Mas o diferencial da SE9185 é que é o primeiro modelo wi-fi que tem as funções de costura e bordado em uma mesma máquina. Antes, o consumidor tinha que comprar uma máquina para cada finalidade", diz ela. As fábricas da SVP, controlada hoje pelo fundo de investimentos Platinum, estão no Vietnã e na China. No Brasil, a fábrica da empresa em Indaiatuba (SP) é voltada à produção de agulhas.

De acordo com Concheta, o fato de o Brasil ter 25 milhões de máquinas de costura é expressivo. A pesquisa realizada pela SVP identificou que 78% delas são usadas diária ou semanalmente. "Houve um grande interesse por costura na pandemia, as pessoas começaram a fazer por hobby ou até por necessidade, dando início à fabricação de máscaras de proteção", diz a executiva. "Foi nesse momento que a costura e o bordado ganharam as redes sociais e a geração Z", afirma.

Como parte da campanha de lançamento, a SVP contratou influenciadores ligados ao mundo da moda, como o baiano Jonatas Verly, especialista em modelagem e costura, que vão divulgar o produto nas mídias sociais. "Nossa expectativa é vender 1.500 unidades no país até o fim do ano", diz Concheta.

A SVP também convidou uma influenciadora que é estilista, a gaúcha Clara Pasqualini, dona da marca Fauve, para conhecer o novo modelo. O teste foi acompanhado pela Folha.

"O melhor dessa nova máquina é realmente reunir costura e bordado em um só equipamento", afirmou Clara, de 29 anos. "É muito prático", diz a estilista, que ganhou a primeira máquina de costura da avó, quando tinha 15 anos. Aos 19, começou a costurar camisas. Ter uma máquina própria de bordar é importante porque a terceirização desse serviço é cara, diz ela, e os testes são feitos a distância, o que de certa forma limita a criatividade.

Clara concorda com a ideia de que mais jovens da sua geração (os Z nasceram entre 1995 e 2010) querem customizar peças, muitas vezes recicladas. "As pessoas desejam ser representadas pelo que vestem, e o bordado é uma maneira de expressão", diz ela, que mora em São Paulo, onde cursa pós-graduação em gestão em negócios da moda.

Concheta Feliciano, diretora de marketing e e-commerce da SVP para a América Latina: expectativa de vender 1.500 unidades do novo modelo este ano - Adriano Vizoni/Folhapress

Alfaiates destruíram 1ª máquina, com medo da concorrência

O interesse da SVP em se manter conectada com as novas tecnologias vai na contramão da época em que a máquina de costura surgiu. Consta que no início do século 19, em 1829, o alfaiate francês Barthelemy Thimmonier criou a primeira máquina de costura prática, aperfeiçoando invenções anteriores, com uma agulha de gancho que dava 200 pontos por minuto —muito acima dos 30 pontos em média que se conseguia manualmente.

Thimmonier abriu então a primeira indústria de roupas produzidas por máquinas, fabricando uniformes para o Exército. Mas, temendo perderem seu trabalho, artesãos e alfaiates promoveram uma revolução e colocaram fogo na fábrica e nas máquinas de costura.

Até que, nos Estados Unidos, em 1850, Isaac Singer aperfeiçoou iniciativas anteriores e criou a primeira máquina com pedal, para deixar as mãos livres e ajustar a velocidade da costura. Em 1851, patenteou o invento. Mais tarde, os alfaiates perceberam que a máquina poderia facilitar o seu trabalho, em vez de roubá-lo.