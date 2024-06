Presidente da Shein diz que empresa é americana e irrita chineses

Londres, Nova York e Beijing | Financial Times

A varejista online de moda rápida Shein tem corrido para esconder declarações de seu presidente que afirmam que é essencialmente uma "empresa americana", já que os esforços do grupo para se distanciar de suas raízes chinesas ameaçam atrapalhar a aprovação de um IPO no ocidente.

Em um discurso na conferência do Instituto Milken, em Los Angeles, no mês passado, o presidente executivo Donald Tang afirmou que seus valores corporativos significavam que a Shein poderia ser considerada uma empresa dos Estados Unidos, reacendendo o debate sobre suas origens e levando os funcionários a tentar acalmar os relatos de suas declarações à medida que ganhavam atenção na China.

Loja temporária da Shein em um shopping de Singapura

A mensagem desconexa sobre "de onde a Shein é" importa porque Pequim ainda não deu sinal verde formal para a aplicação do grupo para listar fora da China, apesar de a Shein ter enviado materiais para a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em novembro passado.

Uma fonte informada sobre o assunto disse que as ações da Shein para se distanciar da China surgiram em consultas do governo sobre sua aplicação de listagem estrangeira.

Aprovar o IPO equivaleria a endossar informalmente o modelo de "deschinesamento" do fundador Xu Yangtian para obter sucesso nos negócios, disse a pessoa. Segundo a fonte, isso levanta questões de lealdade à China que alguns em Pequim acham desconfortáveis.

Eles acrescentaram que ainda é provável que a Shein eventualmente obtenha aprovação para vender ações no exterior. A necessidade da aprovação da China indica que, pelo menos aos olhos de Pequim, a Shein continua sendo chinesa.

A empresa foi fundada em 2008 na cidade oriental de Nanjing por Xu, que também é conhecido como Sky Xu. O empresário de 40 anos nasceu na cidade de Zibo, na província oriental de Shandong. Por volta do final de 2021, Xu mudou a sede da empresa para Singapura e também mudou seu status de residência para a cidade-estado. Não está claro se Xu continua detendo um passaporte chinês.

A "lavagem de Singapura" da Shein, como ficou conhecida a prática de grupos chineses mudarem suas sedes, também não conseguiu acalmar os legisladores nos EUA, seu maior mercado. O crítico da China, Marco Rubio, enviou uma carta ao governo do Reino Unido na segunda-feira (10) pedindo que procedesse com cautela ao permitir o IPO de Londres do grupo, dizendo que ele deveria ser "adequadamente compreendido como uma empresa chinesa".

Dois colunistas de negócios chineses contaram ao Financial Times que a Shein os pressionou para não escrever sobre o discurso de Tang com medo de que pudesse causar "interpretações equivocadas". Funcionários da Shein disseram a eles que o discurso irritou alguns funcionários, segundo os colunistas.

"Se espalharmos a palavra, haverá mais discussões públicas sobre o assunto", disse um dos colunistas. "A Shein não quer que isso aconteça."

"Por que Tang teve que dizer que a Shein é uma empresa americana?", perguntou o segundo colunista abordado pela empresa. "Ele poderia ter simplesmente dito que a Shein é uma empresa multinacional com funções comerciais relevantes dentro e fora da China."

Tang fez os comentários no palco, mas o Instituto Milken agora removeu um vídeo do painel de 7 de maio de Tang de seu site, bem como de seu canal oficial no Vimeo. Versões arquivadas do site do Milken mostram que o vídeo estava disponível até pelo menos o final de maio.

O Instituto Milken não respondeu a repetidos pedidos de comentário. Vários sites de mídia online chineses excluíram postagens que destacavam a afirmação de Tang de que a Shein era "uma empresa americana", uma ocorrência comum na China quando empresas discordam do conteúdo escrito sobre elas.

Questionado pelo colega do Instituto Milken na Ásia, Curtis Chin, que tipo de empresa a Shein era, Tang respondeu que "identidade" era uma pergunta difícil. Ele disse que a Shein nasceu na China, com muitos funcionários e uma parte significativa de sua cadeia de suprimentos ainda lá, então poderia ser considerada chinesa, mas que sua sede e incorporação também a tornavam singapuriana.

O então Tang observou que seu maior mercado era os EUA e os valores americanos o tornaram bem-sucedido. "Trata-se de inovação, trata-se de liberdade para expressar individualidade. Trata-se de jogo limpo, competição justa, estado de direito, todas essas coisas que defendemos são exatamente o que os Estados Unidos são", disse ele.

"Então, se você olhar dessa forma, somos uma empresa americana."

A Shein não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Eleanor Olcott, Tina Hu e Nian Liu contribuíram com reportagem, de Pequim.