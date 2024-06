Shein quer apresentar pedido de IPO em Londres nesta semana

Bloomberg

A varejista de moda online Shein está preparando uma apresentação confidencial para um IPO (oferta pública inicial, em inglês) em Londres, de acordo com fontes familiarizadas no assunto, avançando com os planos de listagem antes de uma potencial mudança de governo no Reino Unido.

A empresa está considerando apresentar o prospecto preliminar já nesta semana, disseram as fontes, que preferiram não ser identificadas porque a informação é privada. Ela pode buscar uma avaliação de cerca de £50 bilhões (R$ 335 bilhões), disse uma das pessoas.

As preparações da Shein não significam que uma oferta seja iminente, de acordo com algumas das fontes, e a venda de ações não deve começar antes do verão, no mínimo. A Sky News relatou anteriormente o cronograma do IPO da Shein.

A conversa sobre o IPO ressurgiu após o Reino Unido anunciar uma eleição geral para 4 de julho, com pesquisas de opinião mostrando o Partido Trabalhista de oposição muito à frente dos Conservadores. A Shein se reuniu várias vezes com o secretário de negócios sombra do país, Jonathan Reynolds, neste ano, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.

A Shein, fundada na China e agora sediada em Singapura, se recusou a comentar sobre o IPO.

A oferta poderia se tornar um dos maiores IPOs do Reino Unido, recuperando uma parte do valor de mercado que Londres perdeu com empresas transferindo suas listagens principais para Nova York. A Bolsa de Valores de Londres também perdeu em grande parte o renascimento dos IPOs europeus deste ano.

A empresa ainda precisa da aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para prosseguir com a listagem sob novas regras que detalham a avaliação necessária das empresas antes de um IPO fora da China.

Reynolds se reuniu com a Shein várias vezes, primeiro em Davos e mais recentemente em Londres, em reuniões organizadas pela Bolsa de Valores de Londres, disseram fontes. A empresa buscou garantias de que um governo trabalhista não bloquearia uma mudança para listar no Reino Unido. O Partido Trabalhista não tem intenção de bloquear a mudança, mas ainda não realizou sua devida diligência completa, disseram as pessoas.

O Partido Trabalhista de oposição está aberto à empresa chinesa de moda rápida listando em Londres, mas buscaria regulá-la de acordo com a legislação trabalhista do Reino Unido, em meio a preocupações sobre o tratamento dos trabalhadores pela empresa.

Vários parlamentares do Reino Unido, incluindo Liam Byrne, um deputado trabalhista, expressaram publicamente preocupações sobre uma empresa chinesa listando em Londres. Ainda assim, a visão do Partido Trabalhista é que se a Shein for listada em Londres, estará sujeita à regulamentação trabalhista do Reino Unido, e que uma empresa de moda rápida não representa o mesmo risco de segurança que uma empresa de tecnologia chinesa.

Um porta-voz do Partido Trabalhista confirmou que se encontraram com a Shein, dizendo que "aumentar o investimento, a produtividade e o crescimento é uma das missões do Labour para o Governo".

"Esperamos os mais altos padrões regulatórios e práticas comerciais de qualquer empresa operando no Reino Unido. Acreditamos que a melhor maneira de garantir isso é ter mais empresas operando e reguladas pela lei do Reino Unido."

A Bloomberg News informou em fevereiro que a Shein estava considerando ativamente Londres, pois julgou improvável que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovasse um IPO em Nova York. O senador dos EUA Marco Rubio estava entre aqueles que pediram à SEC para bloquear, dizendo que a empresa precisa divulgar mais sobre suas operações na China.