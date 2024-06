Stellantis vai transferir parte da produção de veículos elétricos chineses para a Europa

Londres | Financial Times

A Stellantis vai transferir a produção de alguns veículos elétricos de marca chinesa para a Europa, no mais recente sinal de como as montadoras globais estão mudando sua estratégia regional depois que a União Europeia anunciou nesta semana tarifas adicionais sobre veículos elétricos feitos na China.

A dona das marcas Citroën e Fiat disse no mês passado que venderia veículos elétricos do fabricante chinês Leapmotor em suas concessionárias europeias a partir de setembro. O CEO Carlos Tavares confirmou na quinta-feira (13) que alguns carros serão produzidos em fábricas da Stellantis na Europa.

"Um certo número de produtos [Leapmotor] terá que ser montado na Europa", disse Tavares na reunião anual da Stellantis em Detroit. Ele acrescentou que as tarifas anunciadas por Bruxelas estavam "corrigindo uma falta de competitividade" entre as montadoras europeias em comparação com os rivais chineses.

Tavares afirmou, no entanto, que as tarifas estavam acima do que a empresa aceitaria pagar para importar os veículos em vez de produzir localmente.

Mesmo antes do anúncio da Comissão Europeia de aplicar tarifas adicionais sobre veículos elétricos fabricados na China de até 38%, alguns grupos automotivos chineses estavam planejando uma mudança para a Europa.

A maior fabricante chinesa de veículos elétricos, BYD, que recebeu um aumento de tarifa de menos de 17,4%, planeja começar a produzir carros em um local na Hungria no próximo ano e tem estudado locais para uma segunda fábrica na Europa. Outra fabricante chinesa de veículos elétricos, Chery, pretende produzir 150 mil carros por ano a partir de 2029 em uma fábrica em Barcelona.

Daniel Schwarz, analista automotivo da Stifel, esperava que os fabricantes de equipamentos originais chineses acelerassem a construção de capacidade de produção nos próximos três anos na Europa.

"No curto prazo, é positivo para as montadoras europeias, mas a longo prazo é negativo, pois levará a mais investimentos a longo prazo na Europa por empresas chinesas, causando pressões de preço semelhantes às que vemos na China agora", disse ele.

As propostas de tarifas também destacaram a divisão na indústria automotiva europeia entre as montadoras alemãs, que dependem do mercado chinês, e os grupos franceses e italianos que não avançaram na China e dependem mais do mercado europeu.

Montadoras como Stellantis e Renault há muito alertavam que uma onda de modelos chineses mais baratos superaria os rivais europeus, enquanto a Mercedes e a BMW da Alemanha fizeram lobby contra o aumento do protecionismo, temendo retaliação da China.

"A indústria alemã está muito exposta aos negócios chineses. E você sabe perfeitamente bem por que a Alemanha está se opondo a essas tarifas", disse Tavares.

As montadoras alemãs responderam universalmente de forma negativa às tarifas, oferecendo seu apoio ao "livre comércio" e alertando sobre uma reação da China.

"O comércio global justo e, acima de tudo, livre é muito importante, impulsiona a inovação e o crescimento", disse o CEO da Mercedes, Ola Källenius, cuja empresa conta a China como seu maior mercado único, com 36% das vendas globais.

"A Comissão da UE está prejudicando as empresas europeias e os interesses europeus", disse o CEO da BMW, Oliver Zipse. "O protecionismo corre o risco de iniciar uma espiral. As tarifas levam a novas tarifas, ao isolamento em vez de cooperação."

A montadora bávara conta a China como seu maior mercado, com 32% das vendas totais. Ela também é diretamente afetada pelo aumento das tarifas —no valor de 21%— pois produz seu veículo elétrico iX3 em Shenyang e o exporta para a Europa.

"As tarifas vão comprar tempo, mas não resolverão o problema. As montadoras europeias precisam de tempo para encontrar alternativas de baixo custo", disse outro executivo de uma montadora europeia, ao fazer uma comparação com a interrupção da indústria aérea europeia por companhias aéreas de baixo custo como a Ryanair.