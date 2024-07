Air France-KLM diz que turistas evitam Paris nas Olimpíadas e reduz expectativa de receitas

Financial Times

A Air France-KLM alertou que espera sofrer um impacto financeiro porque um "número significativo" de potenciais visitantes evitou reservar viagens para Paris durante os Jogos Olímpicos.

O grupo aéreo disse que o tráfego de e para a capital francesa estava "atrás de outras grandes cidades europeias" antes dos jogos, que ocorrerão entre 26 de julho e 11 de agosto.

"Os mercados internacionais mostram uma significativa evasão de Paris", disse a empresa em comunicado divulgado nesta segunda-feira (1°), citando padrões de reservas tanto na Air France quanto na companhia aérea de baixo custo Transavia, de propriedade do grupo.

Anéis olímpicos na Torre Eiffel, em Paris - Fabrizio Bensch/Reuters

Os visitantes franceses "parecem estar adiando suas férias" para depois dos jogos ou fazendo planos alternativos, acrescentou a empresa. Também citou dados do Escritório de Turismo de Paris publicados no mês passado, que previam uma queda nas reservas de hotéis durante o verão europeu.

A empresa espera um impacto negativo entre 160 milhões de euros e 180 milhões de euros nas receitas entre junho e agosto.

Analistas da Bernstein disseram que isso sugeria uma redução geral de 13% na previsão esperada de lucro antes de impostos, de 1,35 bilhão de euros este ano.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A Air France-KLM disse que as viagens de e para a França devem "normalizar" após as Olimpíadas, com "níveis de demanda encorajadores" para o final de agosto e o mês de setembro. As ações caíram 1,5% nesta segunda.

Os alertas ocorrem apesar das previsões de autoridades de turismo de que 15 milhões de visitantes irão a Paris para os jogos.

Pesquisas mostram que metade dos residentes da cidade planeja sair temporariamente, e um ministro do governo instou as pessoas a trabalhar em casa ou ir a outro lugar para evitar interrupções no transporte.

Também houve sinais de excesso de oferta de acomodações durante os jogos, com um excesso de anúncios no Airbnb pressionando os preços para baixo.