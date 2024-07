Concorrente da CrowdStrike dispara na Bolsa após falha em software

Reuters

As ações de empresas de segurança eletrônica subiam no início do pregão nesta segunda-feira (22), ampliando ganhos de sexta-feira (19) depois que um problema de atualização de software da CrowdStrike causou travamento de milhares de computadores ao redor do mundo.

As ações da SentinelOne, rival da CrowdStrike, subiam cerca de 10%, para US$ 24,02, atingindo a maior alta em quatro meses.

Já as ações da CrowdStrike ampliavam perdas de sexta-feira, caindo cerca de 12% nesta segunda-feira, maior queda em seis meses, cotadas a US$ 267,33.

Logo da CrowdStrike - Mario Tama/Getty Images via AFP

Vários analistas cortaram recomendações sobre as ações da CrowdStrike e os preços-alvo dos papéis após a falha que causou problemas em uma série de setores da economia ao redor do mundo, incluindo aviação e bancos.

Analistas da Baird avaliam que as rivais da companhia, como a SentinelOne, podem aproveitar esse impacto na reputação da CrowdStrike a seu favor, incentivando potenciais clientes a adotarem soluções para evitarem riscos de dependência de um único fornecedor.

A Palo Alto Networks e a ZScaler subiram 0,2% cada.

O ETF Amplify Cybersecurity mostra alta de 5,4% no acumulado do ano, em comparação com valorização de cerca de 16% do índice S&P 500.