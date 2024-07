Conta de luz da Enel SP terá queda de 2,43% a partir de quinta (4)

São Paulo

A conta de luz dos moradores das cidades atendidas pela Enel Distribuição São Paulo terá redução média de 2,43% nas tarifas cobradas neste ano, segundo aprovou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) nesta terça-feira (2).

Para consumidores de baixa tensão, que são os clientes residenciais, a redução será de 2,11%. Para os de média e alta tensão, como comércios e indústrias, a queda será de 3,52%. A nova tarifa começa a valer nesta quinta-feira (4).

Região central da cidade de São Paulo fica no escuro após apagão em 2023 - Ronny Santos - 21.mar.24/Folhapress

Segundo a agência reguladora, a redução nas tarifas da Enel SP ocorre por conta da queda nos custos com os encargos do setor, de 1,32%, e aquisição de energia (-1,06%). A parcela da tarifa que é repassada à distribuidora (chamada parcela B) também caiu 0,24% em média, contribuindo diretamente para a redução da conta do consumidor final.

Cálculos da Enel mostram que, em uma conta de luz de R$ 100, por exemplo, a empresa recebe R$ 22,7, explica Hugo Lamin, diretor de regulação da empresa no Brasil. O restante está ligado à operação, expansão, manutenção da rede de energia, além de remuneração dos investimentos.

"Os demais itens são custos não gerenciados pela companhia e repassados às empresas de geração, transmissão e aos governos estadual e federal", diz.

Só em São Paulo, a Enel atende hoje 18 milhões de cidadãos em 24 municípios, incluindo a capital. A cobertura é de uma área de 4.526 km², que representa 0,05% do território brasileiro e impacto de 17% do PIB (Produto Interno Bruto).

Ao todo, a companhia italiana possui cerca de 7,9 milhões de clientes, 29 pontos de atendimento, 162 subestações e 44 mil quilômetros de rede de distribuição aérea e subterrânea, sendo responsável pela distribuição de 10,3% de toda energia distribuída no Brasil.

A redução na tarifa pode não ser percebida pelo consumidor porque, em julho, haverá a adoção da bandeira tarifária amarela, após dois anos sem a necessidade dessa cobrança extra na conta de luz.

Com a bandeira amarela, haverá um acréscimo de R$ 1,88 na conta de luz a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

Segundo a Aneel, nos últimos 26 meses —de abril de 2022 a junho de 2024—, a bandeira tarifária foi verde, ou seja, sem cobrança adicional.

As bandeiras são cobrando quando as condições climáticas ficam menos favoráveis para geração de energia no país, o que inclui a previsão de chuvas abaixo da média e o crescimento do consumo. Neste caso, é necessário acionar as térmicas, com custo de produção bem maior.

Veja dicas para economizar energia

Cuidado com banhos quentes, que podem ser maiores vilões do consumo de eletricidade no inverno. Opte por usar o chuveiro modo verão, que consome, em média, 30% menos energia

Ao usar aquecedores elétricos reduza a temperatura ao longo do uso e desligue assim que deixar o ambiente

Não ligue muitos aparelhos na mesma tomada com o uso de Ts, pois isso pode provocar aquecimento nos fios, causando desperdício de energia e até mesmo acidentes

Desligue o ventilador e outros aparelhos sempre que deixar de usar o ambiente

Na hora de comprar um eletrodoméstico, verifique se ele possui o selo Procel de Economia de Energia classe A, que são os campeões da economia

⁠Não abra a geladeira com frequência e faça revisões periódicas em geladeiras e freezers para checar borrachas de isolamento das portas e sensores de temperatura

⁠Dê preferência para lâmpadas LED; elas consomem menos e duram até dez vezes mais

Fonte: Enel