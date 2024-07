Cuba proíbe negócios com bancos dos EUA em meio a forte crise

Bloomberg

O governo de Cuba está proibindo a sua emergente classe de empresários de usar contas de bancos dos Estados Unidos na tentativa de manter dólares dentro da ilha em meio à sua pior crise econômica desde o colapso da União Soviética.

A decisão de Havana na semana passada de que todos os pagamentos a fornecedores internacionais devem ser feitos por meio de bancos locais foi a mais recente de uma série de medidas contra empresas que o regime comunista culpa pela inflação galopante do país, que atingiu 31% no ano passado.

Vendedor de frutas e vegetais sentado em uma rua de Havana, em Cuba - Yamil Lage - 20.dez.2023/AFP

A repressão ao setor privado dificilmente será uma solução para a escassez de alimentos e combustíveis que alimenta o descontentamento entre os cubanos e gerou raros protestos contra o governo. Desde 2021, a ilha perdeu 10% de sua população. Alguns estão até viajando para a Rússia para participar da guerra na Ucrânia, atraídos por pagamentos generosos e pela promessa de cidadania estrangeira.

O presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, negou a existência de uma "caça às bruxas" contra o setor privado. Em um discurso neste mês, ele disse que muitas pequenas empresas estão simplesmente importando produtos e vendendo com margem de lucro, "o que resolve as necessidades de curto prazo da população, mas não faz nada pelo desenvolvimento sustentável do país".

Mas a proibição de contas bancárias dos EUA—anunciada poucas semanas após o governo Biden abrir oficialmente o sistema bancário para cubanos—atinge o coração dos empreendedores da ilha, disse Oniel Diaz, que dirige a Auge, uma empresa de consultoria empresarial que já trabalhou com mais de 300 clientes. Sem acesso a dólar no mercado local, muitos dependem de contas offshore para fazer negócios.

"As regulações ainda não foram divulgadas, ninguém sabe como isso vai funcionar, mas já estamos vendo pessoas limitando suas importações—principalmente de alimentos", disse ele.

A classe empresarial está nervosa, de acordo com Aldo Alvarez, fundador da Mercatoria, uma empresa de importação, distribuição e produção de alimentos na ilha.

"A percepção de algumas pessoas é que o governo quer nos tirar do mercado, outros acham que ele simplesmente quer mais controle" em meio à evasão fiscal generalizada, disse Alvarez, que também é membro do Cuba Study Group, com sede nos EUA. "Estamos enfrentando uma economia incrivelmente difícil, com uma estrutura legal que está sempre mudando."

As regras também fazem parte de um esforço mais amplo para reter dólares. O primeiro-ministro Manuel Marrero anunciou em julho que o governo começará temporariamente a aceitar moeda estrangeira em hotéis e outros destinos turísticos.

Com a extensão da crise econômica e o crescimento das incertezas políticas no hemisfério com a possibilidade de Donald Trump retornar à Casa Branca, o governo cubano provavelmente está buscando maneiras de "reunir o máximo de dinheiro possível antes que as coisas piorem de verdade", disse Michael Bustamante, professor de história na Universidade de Miami.

A economia de Cuba viu uma breve janela de crescimento e de otimismo quando Barack Obama normalizou as relações dos EUA com a ilha em 2015, mas o país caiu novamente em desespero quando Trump apertou agressivamente as sanções durante seu mandato. Então, a Covid-19 dizimou a indústria do turismo, privando o governo de moeda estrangeira.