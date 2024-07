Embraer formaliza vendas de cargueiro C-390 para Áustria e Holanda com entregas a partir de 2027

Farnborough | Reuters

A Embraer assinou nesta segunda-feira (22) contrato para oficializar a venda de nove cargueiros militares C-390 Millennium para a Holanda e a Áustria, ampliando sua carteira de pedidos no segmento de defesa.

Os dois países europeus já haviam selecionado a aeronave para substituir frotas antigas de Hércules C-130, da Lockheed Martin, mas um acordo final com ambas as nações ainda estava pendente.

A encomenda firme anunciada na feira de aviação de Farnborough, na Inglaterra, inclui cinco aeronaves para a Holanda e quatro para a Áustria, com entregas previstas para começar em 2027 e serem concluídas em 2030, segundo a Embraer.

Embraer C-390 Millennium na sede da empresa em São José dos Campos - Gabriel Araujo - 18.jul.2024/Reuters

"É um dos dias mais importantes da história da Embraer Defesa & Segurança. A gente assina o maior contrato de exportação do C-390", disse à Reuters o presidente da área na Embraer, Bosco da Costa Junior.

Expandir sua presença no exterior com mais vendas de C-390 tem sido um objetivo fundamental da divisão de defesa da Embraer, incluindo a venda do avião de transporte militar para membros da Otan, como a Holanda.

Além dos dois países europeus e do Brasil, países como Portugal, Hungria, República Tcheca e Coreia do Sul também escolheram o modelo para suas frotas.

Áustria e Holanda "tinham selecionado o C-390... e agora de fato se torna um compromisso de compra, com valores associados, entregas associadas e os aviões sendo adicionados à nossa linha de produção", disse Costa Junior.

A Embraer não divulgou o valor dos contratos.

A fabricante brasileira está atualmente trabalhando para aumentar a produção do avião tático. A linha de produção do C-390 foi planejada para 18 aeronaves, mas este ano estão sendo entregues quatro aviões e no ano que vem mais seis, segundo Costa Junior.

"Tem um crescimento de produção previsto até 2030, atingindo 12 aviões até 2030", disse o executivo. "O que a gente tem hoje como desafio é a 'supply chain' nos acompanhar nisso. Fizemos há uns dois, três meses um 'C-390 Day' em Gavião Peixoto (SP) com os principais fornecedores para garantir que esse crescimento aconteça."

A carteira de pedidos do segmento de defesa da Embraer era de 2,1 bilhões no final do segundo trimestre, quando a empresa entregou uma aeronave C-390.

"O backlog com essa venda que estamos anunciando se torna muito concentrado na Otan, mas nós fizemos a venda no final do ano passado para a Coreia do Sul. A região da Ásia, a região do Oriente Médio, a região europeia por óbvio se tornam áreas onde o C-390 tem tido uma grande projeção", disse Costa Junior. "A gente está muito otimista com futuras aquisições por outros países."

Índia, Arábia Saudita e Estados Unidos são vistos como mercados estratégicos para a unidade de defesa da Embraer, sendo a Suécia também um cliente potencial.