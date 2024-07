Fed mantém taxa de juros dos EUA e abre possibilidade de redução em setembro

Washington | Reuters

O Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) anunciou nesta quarta-feira (31) a manutenção da taxa de juros no país, confirmando uma expectativa do mercado.

Com a decisão, o índice continua entre 5,25% e 5,5%, o maior da história. No comunicado, o Fed abriu a possibilidade de reduzir a taxa na próxima reunião, que está marcada para 17 e 18 de setembro, à medida que a inflação continua alinhando-se com a meta de 2% do Fed.

Presidente do Fed, Jerome Powell, participa de entrevista coletiva - Evelyn Hockstein/REUTERS

"Houve algum progresso adicional em direção ao objetivo de 2% do comitê", afirmou o Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central em um comunicado no final de uma reunião de política de dois dias.

Embora os funcionários do Fed estejam cautelosos com qualquer ação que possa prejudicar sua abordagem baseada em dados e não em política para definir a política monetária, a queda constante da inflação nos últimos meses gerou um consenso amplo de que a batalha contra a inflação estava perto do fim.

A inflação, disse o Fed, agora estava apenas "um pouco elevada", uma importante reavaliação em relação à avaliação que usou durante grande parte de sua batalha contra o aumento dos preços, de que a inflação estava "elevada".

O Fed usa o índice de preços de despesas de consumo pessoal para sua meta de inflação anual de 2%. O índice de preços PCE subiu 2,5% em junho, após ultrapassar 7% em 2022.

Além disso, o Fed removeu a linguagem padrão de que estava "altamente atento aos riscos de inflação" e a substituiu por um reconhecimento de que os formuladores de políticas agora estavam "atentos aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato", que inclui uma incumbência do Congresso para manter o esforço para manter os preços estáveis.

O Fed informou que seria apropriado reduzir os custos de empréstimos antes que a inflação realmente retornasse à sua meta, para levar em conta o tempo que a política monetária leva para afetar a economia.

A instituição não se comprometeu em seu comunicado a um corte de taxa em setembro e repetiu que os formuladores de políticas ainda precisam de "maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%" antes de reduzir os custos de empréstimos.

Mas as mudanças no comunicado parecem consistentes com essa confiança sendo alcançada até setembro, algo que os investidores têm esperado. O Fed aumentou as taxas agressivamente de março de 2022 a julho de 2023, elevando a taxa de referência em 5,25 pontos percentuais para combater o pior surto de inflação em 40 anos.