Empresas de petróleo crescem enquanto mundo pressiona por energia limpa

Apesar de todo o foco em uma transição energética, a indústria do petróleo dos Estados Unidos está em alta, extraindo mais petróleo bruto do que nunca do xisto sob o solo do oeste do Texas.

Depois de anos de prejuízos com perfuração horizontal e fraturamento hidráulico, as empresas que ajudaram o país a se tornar o principal produtor global de petróleo deram a volta por cima e estão gerando lucros robustos.

As ações de algumas empresas de petróleo e gás, como Exxon Mobil e Diamondback Energy, estão em níveis recordes ou perto disso.

Trabalhadores em plataforma de petróleo da Permiand Deep Rock em Midland, no Texas - Desiree Rios - 3.jul.2024/The New York Times

O renascimento da indústria após perdas durante a pandemia de Covid-19 se deve em grande parte às forças de mercado, embora a guerra da Rússia na Ucrânia tenha ajudado.

Os preços do petróleo nos EUA têm girado em torno de US$ 80 o barril desde o início de 2021, em comparação com cerca de US$ 53 nos quatro anos anteriores.

O fato de que o preço e a demanda por petróleo têm sido tão fortes sugere que a transição para energia renovável e veículos elétricos levará mais tempo e será mais turbulenta do que alguns ativistas climáticos e líderes mundiais esperavam.

O sucesso das empresas de petróleo não é apenas resultado de preços mais altos. Sob pressão de Wall Street para melhorar os retornos financeiros, as empresas que sobreviveram ao colapso dos preços do petróleo em 2020 praticamente abandonaram a estratégia de crescimento financiada por dívida que impulsionou o boom do xisto nos EUA.

Muitas reduziram os gastos e cortaram custos demitindo trabalhadores e automatizando mais de suas operações.

Desde 2021, poços de petróleo e gás nos 48 estados continentais movimentaram mais de US$ 485 bilhões em fluxo de caixa livre, o dinheiro restante após os gastos com operações e novos projetos, de acordo com estimativas da consultoria Rystad Energy. Na década anterior, a indústria gastou quase US$ 140 bilhões a mais do que arrecadou.

"As pessoas costumavam nos chamar de marinheiros bêbados", disse Steve Pruett, CEO da produtora de petróleo e gás Elevation Resources, com sede em Midland, Texas, um polo do setor na Bacia do Permiano. "Espero que estejamos nos livrando dessa reputação agora."

De forma curiosa, o sucesso financeiro das empresas de petróleo dos EUA tem sido um órfão político. Nem o presidente Joe Biden nem o ex-presidente Donald Trump celebram as recentes vitórias da indústria.

Biden tem sido relutante em aplaudir as empresas de petróleo, dada a importância que ele atribui ao combate às mudanças climáticas. No entanto, o presidente e seus aliados têm assumido a responsabilidade pela queda nos preços da gasolina depois que eles dispararam em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

Trump tem ignorado em grande parte o sucesso da indústria e a retratou como uma vítima que precisa de salvação. Ele prometeu, se eleito, reverter as políticas climáticas de Biden e incentivar as empresas de petróleo a "perfurar, baby, perfurar", o que poderia reduzir os preços do petróleo e os lucros corporativos.

As consequências ambientais do renascimento financeiro da indústria do petróleo são mistas. Produzir e queimar combustíveis fósseis libera gases de efeito estufa que aquecem o planeta. Mas preços mais altos do petróleo também estão tornando formas mais limpas de energia mais atraentes, disse Samantha Gross, diretora do grupo de pesquisa Brookings Institution.

"Não vamos sair desse negócio porque a oferta foi reduzida, porque há bastante dela", disse Gross. "Vamos sair do negócio porque a demanda diminuiu."

Isso ainda não aconteceu. Embora o petróleo represente uma parcela menor da matriz energética global do que antes da pandemia, em parte devido ao crescimento dos veículos elétricos, a sede pelo combustível continua a aumentar.

A demanda global atingiu um recorde de mais de 100 milhões de barris por dia em 2023, um aumento de 2,6% em relação a 2022, de acordo com o Statistical Review of World Energy.

A Bacia do Permiano, uma vasta extensão de torres de bombeamento de petróleo e arbustos de mesquite que se estende do oeste do Texas até o leste do Novo México, fornece aproximadamente 6,4 milhões de barris por dia de petróleo bruto, ou quase metade de toda a produção dos EUA.

Disparadas e recessões são a norma na região, com a economia respirando conforme o preço do petróleo sobe e desce.

Com o petróleo sendo negociado em torno de US$ 80 o barril, os hotéis estão lotados, as estradas estão congestionadas com caminhões e o desemprego é baixo —2,4% em maio na área de Midland. A taxa de desemprego nacional em junho foi de 4,1%.

A produção média de petróleo na região deve aumentar 8% este ano em relação a 2023, de acordo com estimativas federais.

"Vamos perfurar poços assim pelos próximos 40 anos", disse Kyle Hammond, diretor da Permian Deep Rock Oil, uma pequena operadora que está perfurando e fraturando dezenas de poços horizontais sob a cidade de Midland.

Barreiras sonoras imponentes protegem os bairros vizinhos do zumbido de um gerador e do apito de caminhões dando marcha à ré. Muitas empresas de petróleo estão apostando alto no Permiano. A Exxon, agora a maior produtora, pretende aumentar a produção de petróleo e gás na região em cerca de 50% até o final de 2027.

"Isso reflete o fato de que há demanda lá fora", disse Bart Cahir, que lidera a divisão de xisto da empresa.

No entanto, a mesma restrição orçamentária e melhorias tecnológicas que tornaram muitas empresas de petróleo mais lucrativas também pesaram sobre os muitos empreiteiros e fornecedores que os servem.

No final de 2018, as empresas estavam operando cerca de 490 plataformas de perfuração no Permiano e bombeando cerca de 4 milhões de barris de petróleo por dia, mostram dados federais. Hoje, estão produzindo mais de 6 milhões de barris com cerca de 310 plataformas ativas.

Isso significa menos negócios para as empresas que operam equipamentos de perfuração e fornecem moradia para os trabalhadores que se deslocam para o campo de petróleo.

"Não é como os booms do passado em que as pessoas largam tudo para trabalhar", disse John Odette, diretor de operações da Crew Support Services, que opera uma dúzia de complexos de casas móveis em todo o Permiano. "As pessoas têm sido um pouco mais reservadas."

Os complexos da empresa, conhecidos como man camps [acampamentos de homens], estão cerca de 85% ocupados, mas os preços estão muito mais baixos do que eram antes da pandemia, disse Odette. Um quarto que teria custado US$ 100 por noite em 2018 agora rende de US$ 50 a US$ 80, disse ele.

E embora os preços do petróleo estejam bem acima do que a maioria das empresas precisa para gerar um retorno saudável, o gás natural é tão abundante aqui que às vezes não tem onde colocá-lo.

Nem sempre há capacidade suficiente nos gasodutos para enviá-lo para estados ou países onde há forte demanda por esse combustível.

Por vários dias neste mês, os preços do gás natural no oeste do Texas foram negativos, caindo para quase US$ 4 negativos por milhão de unidades térmicas britânicas, uma unidade padrão de medida para gás natural, de acordo com a S&P Global Commodity Insights.

Isso significa que, em vez de serem pagos pelo combustível, os produtores tiveram que pagar a outras empresas para levá-lo.

Comemoração da Independência dos EUA patrocinada por produtoras de petróleo em Midland - Desiree Rios - 4.jul.2024/The New York Times

Os preços estagnados ampliaram a frustração de muitos executivos com Biden, que neste ano suspendeu as aprovações de novos terminais de exportação de gás natural. Neste mês, um juiz ordenou ao governo Biden que suspendesse a pausa, embora os analistas tenham dito que a decisão provavelmente terá pouco efeito imediato.

Mesmo nas melhores circunstâncias, novos terminais levam muitos anos para serem planejados, autorizados e construídos.

"Precisamos desesperadamente desses terminais agora para criar um mercado para o gás", disse Suzie Boyd, consultora de Midland que ajuda os produtores a vender petróleo e gás.

Dentro da indústria, a campanha presidencial está alimentando uma ansiedade sobre o futuro. Uma grande maioria dos executivos de petróleo e gás apoia os republicanos, mas alguns deles reconhecem que sua indústria muitas vezes se sai melhor com um democrata na Casa Branca.

Os democratas tendem a impor regulamentações mais rígidas, que limitam a produção, mantendo os preços mais altos do que seriam em um ambiente menos regulado, pensam.

Seja o que acontecer na eleição de novembro, o futuro da indústria do petróleo depende de uma questão maior: o que acontecerá com a demanda global por petróleo?

A Agência Internacional de Energia, uma organização multilateral com sede em Paris, espera que a demanda global por petróleo atinja o pico antes do final da década, à medida que mais pessoas e empresas compram carros elétricos e dependem de energia eólica e solar.

Mas muitos executivos do setor de petróleo e a Opep dizem que o consumo continuará crescendo até a década de 2030, se não além.