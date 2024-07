McDonald's sofre primeira queda global nas vendas desde 2020

Nova York | Financial Times

O McDonald’s sofreu sua primeira queda global nas vendas desde 2020, à medida que consumidores ao redor do mundo recuam diante do custo mais alto de hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes.

As vendas comparáveis da rede de fast food caíram 1% no segundo trimestre, diminuindo tanto em locais internacionais quanto na base dos Estados Unidos.

Letreiro de uma unidade do Mc Donald's em Nova York, nos Estados Unidos - Emmanuel Dunand/AFP

O diretor executivo da empresa, Chris Kempczinski, disse que os consumidores estavam "mais exigentes com seus gastos" ao publicar os resultados na segunda-feira (29). Embora a receita trimestral de US$ 6,49 bilhões tenha se mantido praticamente inalterada em relação ao ano anterior, o lucro líquido caiu 12% para US$ 2,02 bilhões, ficando aquém das expectativas de Wall Street.

O grupo dos EUA é o mais recente a relatar uma queda na demanda, alimentando preocupações de que, após anos ajudando a sustentar a maior economia do mundo desde a pandemia, a força do consumidor tenha atingido seu pico.

O preço de uma refeição em restaurante aumentou nos últimos anos, com um índice dos EUA de alimentos consumidos fora de casa subindo 30% desde meados de 2019. Ao mesmo tempo, as famílias que estavam com dinheiro sobrando nos meses após os lockdowns da pandemia começaram a recuar.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O McDonald’s, que às vezes atrai clientes que buscam opções mais acessíveis, também aumentou os preços. Joe Erlinger, presidente do McDonald’s dos EUA, disse em uma carta aberta em maio que o custo médio de um Big Mac havia subido 27% desde 2019, para US$ 9,29 (em torno de R$ 50) nos EUA, embora ele tenha dito que o custo de muitos itens do menu foi superado pela inflação.

A empresa e seus concorrentes agora estão oferecendo descontos para atrair de volta os clientes. Uma promoção de US$ 5 (cerca de R$ 28) para um sanduíche, nuggets de frango, batatas fritas e uma bebida que o McDonald’s lançou nos EUA no final do mês passado aumentou o fluxo de clientes, de acordo com a Placer.ai, que rastreia dados de localização de dispositivos móveis.

O McDonald’s tem mais de 40 mil restaurantes em mais de cem países. Cerca de 41% de sua receita de US$ 25,5 bilhões no ano passado veio dos EUA.

No entanto, menos clientes desencadearam uma queda de 0,7% nas vendas nos EUA no segundo trimestre.

As vendas internacionais caíram mais de 1%. A empresa recentemente alertou que a guerra em Gaza prejudicou seus negócios em alguns países do Oriente Médio, bem como na Indonésia e na Malásia. As vendas também foram menores na China e na França.

A queda global nas vendas comparáveis, que compreende lojas próprias e franqueadas abertas há pelo menos 13 meses, marca a primeira queda desde o último trimestre de 2020.

Os investidores fizeram as ações do McDonald’s caírem 15% no ano até agora. O Morgan Stanley, em uma prévia dos resultados, disse que a "reputação de valor do grupo pareceu diminuída" entre os consumidores, afirmando que precisava de ofertas "para atender a um grupo chave de clientes que recuou".