Ministério da Gestão encerra inscrição de concurso com salário de R$ 8.300; saiba concorrer

O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) encerra, às 23h59 desta quinta-feira (4), as inscrições para o concurso público com 200 vagas e salário de R$ 8.300. Os postos são temporários

As chances são para profissionais em diversas áreas do ensino superior. Além da remuneração, há direito ao auxílio-alimentação de R$ 1.000, reajustado pelo governo federal em abril deste ano.

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto AOCP. O valor da taxa de participação é R$ 60.

Ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck

As vagas estão divididas nas seguintes áreas de especialidade: tecnologia, logística e gestão. Do total, 20% são para candidatos negros e 5% para deficientes.

45 vagas para especialista em gestão de processos (sendo 34 de ampla concorrência, 9 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência)

40 vagas para especialista em desenvolvimento de software (sendo 30 de ampla concorrência, 8 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência)

35 vagas para especialista em ciência de dados (sendo 26 de ampla concorrência, 7 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência)

30 vagas para especialista em análise de processo de negócios (sendo 22 de ampla concorrência, 6 para candidatos negros e 2 para candidatos com deficiência)

20 vagas para especialista em segurança da informação e proteção de dados (sendo 15 de ampla concorrência, 4 para candidatos negros e 1 para candidato com deficiência)

15 vagas para especialista em UX - experiência do usuário (sendo 11 de ampla concorrência, 3 para candidatos negros e 1 para candidato com deficiência)

15 vagas para especialista em infraestrutura de TI - tecnologia da informação (sendo 11 de ampla concorrência, 3 para candidatos negros e 1 para candidato com deficiência)

Segundo o MGI, os novos servidores atuarão prioritariamente no programa Startup Gov.br, que tem como objetivo apoiar e acelerar projetos de transformação digital do governo federal.

Atualmente, existem 18 startups em operação. Entre os exemplos estão FGTS Digital, Sistema SIGACrim, a implantação do PEN (Processo Eletrônico Nacional) em estados e municípios, e a atualização e modernização do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Há ainda outras seis Startups Gov.br em desenvolvimento.

A carga horária é de 40 horas semanais e o candidato precisa ter ensino superior completo para concorrer.

Em algumas áreas, é exigido título de mestre ou doutor, e também experiência profissional de pelo menos cinco anos.

As inscrições estarão abertas entre as 9h do dia 2 de maio e 23h59 de 20 de maio, no site do Instituto AOCP, que organizará o processo seletivo. O endereço é este: https://www.institutoaocp.org.br/

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 4 de agosto, em todas as capitais do país. A previsão inicial era no dia 30 de junho, mas houve alteração da data inicial por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, assim como ocorreu com o Concurso Nacional Unificado.

O processo seletivo terá uma prova com 70 questões de múltipla escolha, sendo cinco de português, cinco de raciocínio lógico, cinco de direito administrativo, cinco de gestão no setor público, cinco de governo digital e 45 de conhecimentos específicos.

Para os candidatos a especialista em gestão de projetos, haverá uma mudança. Eles responderão dez questões de governo digital, em vez de 5 de governo digital e 5 de gestão no setor público.