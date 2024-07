Veja como renegociar dívidas após o fim do Desenrola Brasil

Com o fim do Programa Desenrola Brasil, consumidores com dívidas terão que negociar suas pendências financeiras diretamente com bancos ou pelo site ou aplicativo da Serasa Limpa Nome, que tem parceria com mais de 700 empresas em todo o país.

Brasileiros com renda de até dois salários mínimos tiveram a chance de renegociar débitos de até R$ 20 mil no programa do governo federal, encerrado no dia 20 de maio. Segundo dados do Ministério da Fazenda, mais de 15 milhões de pessoas negociaram cerca de R$ 53 bilhões.

Feirão Limpa Nome da Serasa na zona oeste de São Paulo

Para os que perderam o prazo e têm condições de renegociar os débitos, é importante resolver a pendência o quanto antes para reduzir os gastos com juros.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Como renegociar diretamente com a Serasa:

No aplicativo ou site da Serasa Limpa Nome, realize o cadastro ou login (para quem já se cadastrou);

Após o login, se houver ofertas de negociação disponíveis com as empresas credoras, clique em "ver detalhes" para conferir as informações sobre elas e o valor da sua dívida

Depois, clique em "Negociar" para conhecer as condições disponíveis

Escolha uma opção de negociação. Caso escolha parcelar o pagamento, informe também a quantidade de prestações desejada e a data de vencimento dos boletos. No Serasa Limpa Nome, também é possível quitar o acordo via Pix

Gere o boleto e pague em banco, lotérica ou Carteira Digital da Serasa. Após a confirmação de pagamento do primeiro boleto do acordo, a empresa credora tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada da dívida do seu CPF.

Renegocie as dívidas com os bancos

Outro caminho é tentar acordos diretamente com os bancos. A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que a renegociação de dívidas pode ser feita por meio dos canais de atendimento dos bancos ou ainda pelo site consumidor.gov.br, da Secretaria Nacional do Consumidor.

Banco do Brasil

O consumidor com dívidas pode procurar as agências do Banco do Brasil ou fazer o processo pelo aplicativo, site oficial, telefone e WhatsApp, com a possibilidade de atendimento por um especialista.

Interessados em renegociar as dívidas também poderão utilizar outros canais:

No app BB, clicar "Solução de Dívidas" no menu;

Pelo WhatsApp, envie #renegocie para o número 61 4004-0001;

Por internet banking, acesse bb.com.br/renegocie;

Central de Relacionamento, ligar para 4004-0001 (capitais) ou 0800-729-0001 (demais regiões);

Caixa

A Caixa oferece opções de negociação com desconto para pagamento à vista ou parcelado, com entrada mínima de 10%. As condições estão disponíveis conforme perfil do contrato e do devedor.

Os canais de negociação de dívidas são:

O site http://www.caixa.gov.br/negociesuadivida,

App Cartões CAIXA, App Habitação CAIXA

WhatsApp 08001040104

Telefones 4004-0104 (capitais) ou 08001040104 (demais cidades)

Bradesco

As pessoas físicas podem renegociar suas dívidas nas agências e pelos canais digitais. As condições variam de acordo com o perfil de cada dívida.

App Bradesco

Internet banking

Caixas eletrônicos

Site oficial do Bradesco

Negocie Digital (banco.bradesco/dívidas) e por meio de escritórios de cobrança terceirizados

Nubank

As pessoas físicas podem simular e definir as condições pelo aplicativo do Nubank e por telefone, ligando nos números 4020-0185 (capitais e regiões metropolitanas) e 08005912117 (demais regiões).

Segundo dados da Serasa, o Brasil conta, atualmente, com mais de 73,42 milhões de pessoas inadimplentes, o que representa 44,62% da população adulta. Ao todo, são 274 milhões de dívidas, que somam mais de R$ 394 bilhões.

Cíntia Senna, sócia-executiva da Dsop, organização com foco na educação financeira, diz que, para ter controle dos débitos, os devedores precisam renunciar aos créditos disponíveis para aprender a lidar com o próprio dinheiro.

Segundo a especialista, também é preciso observar os limites na conta, como cheque especial, cartões de crédito, empréstimos pessoais e consignado.