A inteligência artificial vai acabar com os trabalhos sem sentido?

Quando Brad Wang começou seu primeiro emprego na indústria de tecnologia, logo após a faculdade, ele ficou maravilhado com a forma como o Vale do Silício transformou a monotonia do local de trabalho em um luxo de salas de jogos, cápsulas para cochilos e trilhas arborizadas. Isso deve ser como se sentir um convidado chegando para uma festa na casa de Jay Gatsby, pensou Wang.

Mas por trás do glamour havia uma espécie de vazio. Ele pulou de um papel de engenharia de software para outro, trabalhando em projetos que sentia serem sem sentido. No Google, trabalhou 15 meses em uma iniciativa que os superiores decidiram perseguir mesmo sabendo que nunca seria lançada. Depois, passou mais de um ano no Facebook em um produto cujo principal cliente, em um certo ponto, descreveu aos engenheiros como inútil.

Se os trabalhadores acham seus empregos desestimulantes e o trabalho não acrescenta nada à sociedade, qual o argumento para manter estes postos? - Pablo Delcan/NYT

Com o tempo, a falta de propósito no trabalho começou a irritar Wang. "É como assar uma torta que vai direto para o lixo."

O escritório corporativo e sua papelada têm uma maneira de transformar até empregos aparentemente bons—que oferecem salários decentes e ocorrem atrás de teclados ergonômicos em conforto climatizado—em uma monotonia que suga a alma.

Em 2013, o agora falecido antropólogo radical David Graeber deu ao mundo uma maneira distinta de pensar sobre esse problema em um ensaio chamado "Bullshit Jobs". Esta polêmica anticapitalista viralizou, aparentemente falando a uma frustração amplamente sentida no século 21. Graeber desenvolveu isso em um livro que aprofundou o assunto.

Ele sugeriu que o sonho do economista John Maynard Keynes de uma semana de trabalho de 15 horas nunca se concretizou porque os humanos inventaram milhões de empregos tão inúteis que até mesmo as pessoas que os fazem não conseguem justificar sua existência.

Um quarto da força de trabalho em países ricos vê seus empregos como potencialmente sem sentido, de acordo com um estudo dos economistas holandeses Robert Dur e Max van Lent. Se os trabalhadores acham o trabalho desanimador e o trabalho não acrescenta nada à sociedade, qual é o argumento para mantê-los?

As apostas dessa questão aumentaram à medida que a IA (inteligência artificial) avança rapidamente, trazendo consigo o espectro do deslocamento de empregos. Uma estimativa recente do Goldman Sachs descobriu que a IA generativa poderia eventualmente automatizar atividades equivalentes a cerca de 300 milhões de empregos em tempo integral globalmente—muitos em funções de escritório como administradores e gerentes intermediários.

Ao imaginar um futuro onde a tecnologia substitui o humano, tendemos a pensar em dois extremos: como um benefício de produtividade para as empresas e um desastre para os humanos que se tornarão obsoletos.

Há uma possibilidade que reside em entre esses cenários, em que a IA elimina alguns empregos que os próprios trabalhadores consideram sem sentido e até psicologicamente degradantes. Se isso acontecesse, esses trabalhadores estariam melhores depois?

Capachos, capangas e marcadores de caixas

A maneira como os pesquisadores falam sobre IA às vezes soa como um gerente de recursos humanos avaliando um estagiário cheio de energia: mostra um tremendo potencial!

É evidente que a IA pode fazer muita coisa, embora não esteja claro até onde ela irá, ou quais consequências isso trará.

Os robôs são adeptos do reconhecimento de padrões, o que significa que eles se destacam em aplicar a mesma solução a um problema repetidamente: produzir cópias, revisar documentos, traduzir idiomas. Quando os humanos fazem algo até a exaustão, seus olhos podem vidrar, eles cometem erros; chatbots não experimentam tédio.

Essas tarefas tendem a se sobrepor a algumas das discutidas no livro de Graeber. Ele identificou categorias de trabalho inútil, incluindo "capachos", que são pagos para fazer pessoas ricas e importantes parecerem mais ricas e importantes; "capangas", que são contratados para posições que existem apenas porque empresas concorrentes criaram funções semelhantes; e "marcadores de caixas", que são assumidamente subjetivos.

Alguns economistas, tentando tornar a designação mais útil, a afiaram: empregos que os próprios trabalhadores consideram inúteis e que poderiam evaporar amanhã sem nenhum efeito real no mundo.

Um candidato óbvio para a automação de "capacho" é o assistente executivo. A IBM já permite que os usuários construam seus próprios assistentes de IA. No Gmail, os escritores não precisam mais compor suas próprias respostas, porque a resposta automática gera opções como "sim, isso funciona para mim".

A IA está até prometendo assumir a logística pessoal: a startup de IA Duckbill usa uma combinação da tecnologia com assistentes humanos para eliminar itens rotineiros da lista de afazeres, desde devolver compras até comprar um presente de aniversário para uma criança.

O telemarketing, outra área que a IA está crescendo, qualifica-se como um trabalho de "capanga" na avaliação de Graeber, porque os trabalhadores muitas vezes sabem que vendem produtos que os clientes não querem ou precisam. Os chatbots são bons nisso porque não se importam se a tarefa é gratificante ou se os clientes são mal-humorados.

Call centers como o da AT&T já estão usando IA para roteirizar chamadas com representantes de atendimento ao cliente, o que fez com que alguns deles sentissem como se estivessem treinando seus próprios substitutos.

Os empregos de engenharia de software podem entrar no território de "marcadores de caixa". Foi o que Wang sentiu quando escreveu códigos que não foram ao ar. Pelo que ele podia perceber, a única função desse trabalho era ajudar seus chefes a serem promovidos. Ele está ciente de que grande parte desse trabalho poderia ser automatizado.

Mas, independentemente de esses empregos darem um senso de propósito existencial, eles fornecem salários confiáveis. Muitos dos empregos sem sentido que a IA poderia superar tradicionalmente abriram campos para pessoas que precisam de oportunidades e treinamento, servindo como aceleradores para a mobilidade de classe: paralegais, secretárias, assistentes.

Os economistas temem que, quando esses empregos desaparecerem, seus substitutos trarão salários mais baixos, menos oportunidades de ascensão profissional e ainda menos significado.

"Mesmo se tomarmos a visão de Graeber desses empregos, devemos nos preocupar com sua eliminação", disse Simon Johnson, economista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. "Isso é o esvaziamento da classe média."

Uma ‘crise de identidade em nível de espécie’

É quase impossível imaginar como será o mercado de trabalho à medida que a IA melhora e transforma nossos locais de trabalho e nossa economia. Mas muitos trabalhadores expulsos de seus empregos sem sentido poderiam encontrar novos papéis, que surgem através do processo de automação. É uma velha história: a tecnologia compensou as perdas de empregos com a criação de novos postos.

Carroças puxadas por cavalos foram substituídas por carros, o que criou empregos não apenas nas linhas de montagem de automóveis, mas também em vendas de carros e postos de gasolina. A computação pessoal eliminou cerca de 3,5 milhões de empregos e depois criou uma enorme indústria e estimulou muitas outras, nenhuma das quais poderia ter sido imaginada um século atrás, deixando claro por que a previsão de 15 horas semanais de trabalho de Keynes, em 1930, parece tão fora de alcance.

É desmoralizante perceber que seu trabalho pode ser substituído pela tecnologia. Isso pode trazer a falta de sentido à tona. E também pode incentivar as pessoas a se perguntar o que querem do trabalho e buscar novas e mais empolgantes opções.

Kevin Kelly, um dos cofundadores da Wired que escreveu livros sobre tecnologia, disse que estava otimista quanto ao efeito que a IA teria sobre trabalhos sem sentido. Ele afirmou acreditar nisso porque os trabalhadores poderiam começar a explorar questões mais profundas sobre o que faz um bom emprego.

"Pode fazer certas coisas parecerem mais sem sentido do que eram antes", disse Kelly. "O que isso leva as pessoas a fazer é continuar questionando: ‘Por que estou aqui? O que estou fazendo? Do que se trata minha vida?’"

"Essas são perguntas realmente difíceis de responder, mas também perguntas realmente importantes de fazer", acrescentou. "A crise de identidade em nível de espécie que a IA está promovendo é uma coisa boa."

Alguns estudiosos sugerem que as crises provocadas pela automação poderiam direcionar as pessoas para trabalhos mais socialmente valiosos. O historiador holandês Rutger Bregman iniciou um movimento de "ambição moral" na Holanda. Grupos de trabalhadores de colarinho branco que sentem que estão em empregos sem sentido se reúnem regularmente para encorajar uns aos outros a fazer algo mais significativo.

Há também uma bolsa para 24 pessoas moralmente ambiciosas, que paga para assumirem empregos especificamente focados em combater a indústria do tabaco ou promover carnes sustentáveis.

O que precisará ser feito na era da IA provavelmente se desviará menos para carnes sustentáveis e mais para supervisão, pelo menos no curto prazo. Trabalhos automatizados são especialmente propensos a exigir "babás de IA", de acordo com David Autor, economista do trabalho do MIT focado em tecnologia e empregos.

As empresas contratarão humanos para editar o trabalho que a IA faz, seja revisões legais ou textos de marketing, e para policiar a propensão da IA a "alucinar". Algumas pessoas se beneficiarão, especialmente em trabalhos onde há uma divisão clara de tarefas—a IA lida com projetos que são fáceis e repetitivos, enquanto os humanos assumem os que são mais complicados e variáveis.

Mas em muitos outros casos, os humanos acabarão passando os olhos sem pensar em um monte de conteúdo feito por IA. Isso ajudaria a aliviar a sensação de inutilidade? Supervisionar trabalho maçante não promete ser melhor do que fazê-lo.

Alguns dos empregos mais imediatamente em risco de serem engolidos pela IA são aqueles ancorados na empatia e conexão humanas, disse Autor. Isso porque as máquinas não se cansam de fingir empatia. Elas podem absorver abusos intermináveis de clientes.

Os novos papéis criados para humanos seriam esvaziados da dificuldade emocional—mas também da alegria associada. A socióloga Allison Pugh estudou os efeitos da tecnologia em profissões empáticas como terapia ou capelania, e concluiu que o "trabalho conectivo" foi degradado pela lenta implementação da tecnologia.

Os caixas de supermercado, por exemplo, descobrem que, à medida que os sistemas de autoatendimento automatizados chegam às lojas, eles perdem conversas significativas com os clientes—que eles entendem que gerentes não priorizam—e agora ficam principalmente com clientes exasperados com o autoatendimento. Esse é o motivo pelo qual Pugh teme que os novos empregos criados pela IA sejam ainda mais sem sentido do que qualquer um que temos hoje.

Mesmo os otimistas, como Kelly, argumentam que há uma certa inevitabilidade em empregos sem sentido. Afinal, a falta de sentido, segundo a definição de Graeber, está nos olhos do trabalhador.

Algumas pessoas procurarão novos papéis; outras podem organizar seus locais de trabalho, tentando reformular as partes de seus empregos que acham mais irritantes, e encontrar significado em elevar seus colegas. Alguns buscarão soluções econômicas mais amplas para os problemas com o trabalho. Graeber, por exemplo, via a renda básica universal como uma resposta; Sam Altman, da OpenAI, também tem sido um defensor de experimentos com renda garantida.

Em outras palavras, a IA amplifica e complica as questões sociais entrelaçadas com o trabalho, mas não é um reinício ou uma cura para todos—e enquanto a tecnologia transformará o trabalho, ela não pode substituir os sentimentos complicados das pessoas em relação a ele.

Wang diz que certamente acredita que isso será verdade no Vale do Silício. Ele prevê que automatizar trabalhos sem sentido fará com que os engenheiros fiquem ainda mais criativos em buscar suas promoções. "Esses empregos existem para vender uma visão", disse ele. "Temo que este seja um problema que você não pode automatizar."