OpenAI é ameaça maior para Google que reguladores dos EUA, dizem especialistas

A OpenAI representa uma ameaça maior ao Google que os órgãos de defesa da concorrência dos Estados Unidos, mesmo após a justiça norte-americana ter considerado a empresa de buscas culpada por exercer monopólio ilegal no setor, afirmam especialistas.

A decisão da justiça dos EUA na segunda-feira (5) está sendo considerada uma grande vitória para os reguladores do país. Mas um número cada vez maior de pessoas que usam ferramentas de IA (inteligência artificial), incluindo o popular chatbot ChatGPT, criado pela OpenAI, já está corroendo o domínio do Google, disseram fontes, investidores e analistas.

Especialistas apostam que crescimento da IA tem impactos mais imediatos para o Google do que decisões desfavoráveis em tribunais - Dado Ruvic - 20.mai.2024/Reuters

"Acho que para o Google, neste momento, a IA é um negócio muito maior do que a decisão judicial. A IA está mudando fundamentalmente a forma como o produto de pesquisa também funciona", disse Arvind Jain, ex-engenheiro do Google que trabalhou em produtos como a Busca por uma década.

Jain, que agora dirige uma empresa de busca chamada Glean, disse que o impacto da IA foi imediato em comparação com qualquer efeito de decisões judiciais, que são objeto de recursos e levam muito tempo para afetar o mercado.

Há muito tempo o Google é sinônimo de buscas na internet, comandando cerca de 90% da participação no mercado global e gerando cerca de US$ 175 bilhões em receita anual com esse negócio. Até mesmo a Apple, que prefere desenvolver todo o software e grande parte do hardware de seus dispositivos, permitiu que o Google fosse seu mecanismo de busca padrão mediante o pagamento de uma taxa bilionária.

Mas os dias de tratamento preferencial acabaram, mesmo antes da resolução de uma série de processos judiciais antitruste. Em sua incursão na IA, a Apple anunciou parceria com a OpenAI para levar o ChatGPT aos seus próximos dispositivos. A empresa enfatizou a base não exclusiva do acordo e falou sobre a probabilidade de trazer o Google como outro parceiro.

Uma decisão judicial contra o Google acelerará o movimento da Apple em direção aos serviços de busca baseados em IA, caso ela seja forçada a encerrar a parceria em busca com o Google, segundo analistas.

A OpenAI, apoiada pela Microsoft , disse no mês passado que também está entrando no jogo de buscas com um lançamento lento do SearchGPT, um mecanismo de busca baseado em IA com acesso em tempo real a informações da internet.

Um ex-executivo sênior do Google previu: "A IA vai avançar mais rápido do que a velocidade com que o Departamento de Justiça dos EUA pode agir contra o Google. O monopólio acabará, em outras palavras, e a IA assumirá o controle da pesquisa."

Tanto os ex-executivos do Google quanto muitos analistas de Wall Street concordam que o Google tem a matéria-prima necessária para assumir a liderança em IA—um grande modelo de linguagem para treinar sua IA e um mecanismo de busca. Mas os esforços da empresa parecem dispersos diante da investida da OpenAI, que está atraindo usuários mais jovens.

A popularidade da IA generativa pegou o Google de surpresa. Apesar de ser a fonte da pesquisa fundamental por trás da tecnologia, o Google só lançou um produto para o consumidor bem depois que o ChatGPT já tinha se tornado o aplicativo de consumo que mais cresceu no início de 2023.

"A maior ameaça ao Google pode ser o próprio Google—a chave para a adoção de qualquer IA é a confiança, e seus erros originais com as visões gerais da pesquisa mostraram que os engenheiros estavam mais focados em lançamentos rápidos do que em acertar enquanto tentavam acompanhar o ritmo da OpenAI e de outros", disse Rebecca Wettemann, presidente-executiva e analista principal da empresa de pesquisa Valoir.

Wettemann se referiu ao AI Overviews do Google, um novo recurso que emprega IA para responder a consultas que aparecem antes dos links. O recurso foi criticado por editores que estavam observando o declínio do tráfego de referência do Google e também foi criticado por apresentar erros, inclusive por dizer aos usuários para comerem cola e por afirmar que Barack Obama era muçulmano. O Google reviu a ferramenta no início deste ano.

Gil Luria, analista da D.A. Davidson, acredita que a fiscalização e a ameaça da IA estão relacionados. "Parte do motivo pelo qual a justiça americana está perseguindo as práticas comerciais do Google é que o mercado está, de fato, em fluxo neste momento e eles querem garantir que o Google não amplie sua atual dominância no mercado."

Embora a decisão antitruste possa ainda não ter um grande impacto sobre o Google, ela deve abrir o mercado de pesquisa para mais participantes, disse Richard Socher, presidente-executivo e fundador da startup de mecanismos de pesquisa com IA You.com e ex-cientista-chefe da Salesforce.

O executivo acrescentou, no entanto, que acabar com o domínio do Google nas buscas será "muito difícil".

"Ninguém ainda conseguiu realmente diminuir o domínio da pesquisa do Google. Teremos que ver se essa será mais uma peça de dominó que se encaixará para realmente dar aos consumidores mais opções, opções reais."