Após dois meses, poupança muda tendência e tem mais saques do que depósitos

A caderneta de poupança sofreu um saque líquido de R$ 908,6 milhões em julho, após dois meses de resultados positivos.

Apesar de mudar a tendência, o resultado foi o melhor para o mês desde 2021, quando a aplicação recebeu depósitos líquidos de R$ 6,38 bilhões, mostraram dados do Banco Central nesta quarta-feira (7).

Poupança registra mais retiradas do que depósitos em julho - Gabriel Cabral/Folhapress

No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de R$ 3,70 bilhões, bem abaixo dos cerca de R$ 70 bilhões sacados da aplicação no mesmo período do ano passado.

No mês passado, houve um saldo negativo de R$ 2,86 bilhões no SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), parcialmente compensado por depósitos líquidos de R$ 1,95 bilhão na poupança rural.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela TR (taxa referencial) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano —a taxa básica de juros está atualmente em 10,50% ao ano e o Banco Central sinalizou nesta semana disposição de aumentar os juros se considerar necessário.