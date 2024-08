Correios abrem inscrições para concurso; veja calendário e como se preparar

São Paulo

Os Correios começam a receber as inscrições para seu concurso público com 33 vagas nas áreas de medicina e segurança do trabalho nesta quarta (7). Os salários variam de R$ 3.672,84 a R$ 6.872,48, para cargos de nível médio e superior, respectivamente.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Iades (Instituto Americano de Desenvolvimento) até o dia 8 de setembro, às 22h, e têm o valor de R$ 70 para todos os cargos. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão aceitos até 15 de agosto.

A estatal prevê, de acordo com o edital, o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para as áreas de medicina e segurança do trabalho.

O concurso oferece vagas para os cargos juniores de técnico em segurança do trabalho (nível médio), enfermeiro do trabalho (nível superior), engenheiro de segurança do trabalho (nível superior) e médico do trabalho (nível superior).

Para o cargo de enfermeiro do trabalho, todas as posições no concurso serão para a formação do cadastro de reserva.

A seleção ocorrerá em duas fases, sendo que na primeira haverá uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. Na segunda fase ocorre a comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

Veja o calendário do concurso público dos Correios em 2024

Atividade Data Abertura das inscrições 07/08 Período para solicitar isenção da taxa de inscrição 07/08 a 15/08 Resultado preliminar das solicitações de isenção da taxa de inscrição 21/08 Resultado final das solicitações da isenção da taxa de inscrição 30/08 Encerramento do período de inscrições 08/09 Último dia para pagamento da taxa de inscrição 09/09 Divulgação dos locais de prova do concurso 30/09 Aplicação das provas objetivas 13/10 Publicação do resultado final das provas objetivas 28/10 Resultado final e homologação do concurso 20/11

Quais são os cargos?

Nível médio

Técnico em segurança do trabalho júnior; salário inicial: R$ 3.672,84; seis vagas existentes mais cadastro de reserva

Nível superior

Enfermeiro do trabalho júnior; salário inicial: R$ 6.583,54; cadastro de reserva

Engenheiro de segurança do trabalho júnior; salário inicial: R$ 6.872,48; duas vagas existentes mais cadastro de reserva

Médico do trabalho júnior; salário inicial: R$ 6.872,48; 25 vagas existentes mais cadastro de reserva

Quem pode participar do processo?

O processo seletivo exige que candidatos a vagas de técnico em segurança do trabalho possuam ensino médio completo, curso técnico em segurança do trabalho e registro profissional regular como trabalhador da área.

Para os cargos de enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho é necessário ter diploma ou certificado de conclusão de um bacharelado correspondente à descrição da vaga.

Além disso, o candidato precisa ter uma especialização em temas de segurança ou saúde no trabalho e estar em dia com o conselho de classe ligado à sua formação.

Como se inscrever?

As inscrições serão exclusivamente realizadas pelo site do Iades até 8 de setembro e têm o valor de R$ 70 para todos os cargos.

Como pedir isenção?

Os candidatos que se enquadrarem nos requisitos para solicitar a isenção da taxa de inscrição poderão fazê-lo até o dia 15 de agosto.

Os participantes inscritos no CadÚnico, membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar a exclusão da taxa ao imprimir e preencher o formulário disponível no site do IADES.

A lista provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada em 21 de agosto de 2024.

Como serão as provas?

A concurso terá duas fases, sendo que na primeira haverá uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

A prova objetiva será composta por 50 questões de múltipla escolha e cada cargo terá também um teste de conhecimento específicos com 30 questões

O conteúdo programático conta com perguntas de conhecimentos básicos, como língua portuguesa, legislação aplicada e fundamentos de segurança do trabalho.

As questões de conhecimentos específicos terão o seu conteúdo definido de acordo com a área para a qual o candidato está concorrendo.

As provas ocorrerão em 13 de outubro.

Como vai funcionar o resultado final?

Os candidatos aprovados na prova objetiva serão classificados por cargo e localidade, de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva, que será a nota final no concurso. Em caso de empate, a banca seguirá critérios de desempate como idade e pontuação em determinadas partes do teste.

A convocação dos aprovados será feita obedecendo à ordem de classificação obtida nas provas objetivas, às necessidades da estatal e ao prazo de validade do concurso.

O resultado final e a homologação da seleção serão divulgados no dia 20 de novembro.

Como se preparar?

