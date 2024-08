Caixa, a nova bet do Brasil; Campos Neto pressiona dólar e o que importa no mercado

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta quarta-feira (21). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Caixa, a nova bet

A tradicional Caixa Econômica Federal, instituição que administra as loterias com exclusividade, está prestes a entrar no grupo das bets que operam no Brasil.



↳ O pedido foi enviado ao governo nesta terça (20), último dia para a compra preferencial das concessões oferecidas para apostas online.



↳ 102 empresas fizeram a solicitação até esta segunda. Elas terão prioridade.



Nos conformes. A legislação brasileira que regula o popular mercado de apostas entrará em vigor no próximo 1º de janeiro e trará regras claras para as bets esportivas e "cassinos", como o famoso "Jogo do Tigrinho".



As principais exigências são: filial no Brasil ou sociedade com empresa brasileira, hospedagem do site em servidores do país e reporte de atividade suspeita à Receita.



↳ Também é necessário oferecer configurações para o próprio usuário definir limites para as apostas, evitando vício em jogo digital.



↳ A partir de 2025, só as empresas autorizadas poderão funcionar.



Mercado bilionário. Gigantes do setor oficializaram o interesse de atuar no Brasil, como a inglesa Bet 365, a grega Betano, a sueca Betsson e a americana Caesars Sportsbook. As bets movimentam R$ 110 bilhões ao ano no Brasil, valor que hoje escapa totalmente de tributação.



↳ Ele inclui apostas esportivas, caça-níqueis e até transmissão ao vivo de roleta, segundo dados da ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias).



↳ A Globo é uma das grandes empresas nacionais que lançará serviços de apostas em parceria com a americana MGM.A Caixa já havia sinalizado o interesse no começo do ano.



Bets e ‘Tigrinho’. A nova legislação valeria apenas para as bets que oferecem apostas de quota fixa, quando o jogador sabe o quanto ganhará e a possibilidade de perder.



Sim, mas… Os jogos de cassino foram incluídos nas últimas semanas pelo Ministério da Fazenda. Um dos mais famosos é o "Fortune Tiger", conhecido também como "tigrinho."



↳ Eles terão, porém, uma série de regras extras. Em jogos de roleta, por exemplo, a programação deverá respeitar a probabilidade real de acertos e erros.



↳ Hoje, a transparência é zero.



Dinheiro no cofre. Se autorizar ao menos as 102 casas de apostas que solicitaram permissão até esta terça, a Fazenda poderá arrecadar R$ 3,06 bilhões só nesta primeira fase de licenciamento. Cada outorga custa R$ 30 milhões.



↳ O novo mercado também vai garantir um forte fluxo de impostos porque o faturamento das empresas será taxado em 12%.



Vai pagar imposto? Os prêmios das apostas terão no Brasil uma tributação inferior à aplicada a cigarros e bebidas alcoólicas e também a loterias como a Mega-Sena, da Caixa: alíquota de 15% de imposto de renda sobre o prêmio.



Campos Neto fala, dólar sobe

Declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta terça-feira (20) aumentaram a incerteza sobre o futuro da taxa de juros no Brasil.



Até agora, as expectativas caminhavam para um consenso de alta, impulsionadas pela ata da última reunião e por falas do diretor Gabriel Galípolo. O tom indicava "aperto" à frente.



Sim, mas… Campos Neto afirmou em entrevista ao jornal O Globo que não há consenso dentro do Comitê sobre os reais riscos de inflação.



↳ O reflexo da declaração foi uma alta de 1,33% no dólar, que chegou a R$ 5,48.



Entenda: os juros são a principal ferramenta para controlar a inflação, que ameaça estourar o limite da meta este ano, de 4,5%. A dúvida é se há motivo para tanta preocupação.



Parte dos economistas defende um aumento na taxa Selic, revertendo parcialmente os cortes feitos entre 2023 e este ano.



↳ A fala de Campos Neto foi vista como um sinal de que os juros não vão subir.



↳ A Selic está em 10,50% ao ano. Ela funciona como um piso para todos os outros juros da economia.



Efeito no câmbio. Após atingir R$ 5,75 em 1º de agosto, o dólar vinha recuando com o aumento da confiança no Banco Central por parte dos agentes do mercado financeiro. A posição de Gabriel Galípolo, em defesa do combate à inflação, contribuiu.



Antes, críticas dos membros do governo Lula e do próprio presidente ao patamar atual da Selic colocavam em dúvida o compromisso de desacelerar os preços. O resultado era dólar nas alturas.



↳ Galípolo é o principal nome cotado para o comando do Banco Central em 2025.



E agora? Com as novas declarações de Campos Neto, parte desse receio voltou. Isso porque haveria riscos de a inflação sair do controle. O impacto é instantâneo sobre o dólar.



Enquanto isso… A Bolsa brasileira renovou o patamar recorde, com uma alta de 0,22%, fechando a 136.087 pontos. O movimento positivo vem desde a última semana, conforme expliquei na newsletter de ontem.



Ele acompanha o otimismo mundial com a economia dos Estados Unidos após os receios de recessão passarem, e com o início, finalmente, do corte dos juros por lá em setembro.



↳ Braskem, Petz e Rede D’or foram as empresas que mais se valorizaram.

Alívio para a Tesla

Carros elétricos fabricados na China têm sido fortemente taxados na Europa, mas uma marca específica terá vantagem.



↳ Veículos da Tesla com fabricação chinesa terão a tarifa de importação reduzida, chegando a 9%, em vez dos 21% anunciados.



↳ Para outras marcas, as taxas podem chegar a 38%. A BYD, por exemplo, enfrenta uma cobrança de 17%.



Entenda: líderes europeus afirmam que montadoras chinesas oferecem preços baixos porque recebem subsídios do governo, o que contraria as regras do livre comércio.



Eles buscam evitar uma "enxurrada" de importados que prejudicaria a indústria automotiva tradicional da região, como a da Alemanha.



↳ A Europa é berço de grandes empresas como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo e Peugeot.



Guerra fria? Nos EUA, o movimento também ocorreu, mas com o agravante da disputa geopolítica.



Por lá, as novas tarifas para elétricos chineses são de 100%, o que também deve favorecer a Tesla.



Por que a vantagem? A montadora de Elon Musk solicitou uma revisão da tarifa, proporcional aos subsídios recebidos. As autoridades europeias concordaram, já que a empresa teria recebido menos apoio que outras fabricantes.



Por enquanto, as tarifas são todas provisórias, e negociações estão em andamento. O percentual definitivo será aplicado em outubro.



Reação. Pequim criticou a medida e apresentou uma reclamação oficial à OMC (Organização Mundial do Comércio) no início de agosto. O órgão, em teoria, tem autoridade sobre as regras dos países-membros.



A China também ameaça retaliar com restrições às compras de produtos europeus.



Na dianteira. Tesla e BYD são líderes globais em veículos elétricos, mas as marcas tradicionais europeias ainda mantêm força na região.



A venda de elétricos na Europa em 2023, em números:

Montadoras locais representaram 60% das negociações, com 45% do total concentrado em Volkswagen, Stellantis e BMW.

Marcas chinesas vêm em seguida, com 15% de participação.

Tesla aparece em terceiro lugar, com 10%.

A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi ocupa a quarta posição, com 7%.

O restante é dividido principalmente entre outras marcas americanas, fora a Tesla, e japonesas.

Os dados são do relatório Global EV Outlook.



Futuro. A AIE (Agência Internacional de Energia) estima que, em 2030, elétricos e híbridos representarão 20% dos veículos vendidos anualmente. A expectativa é que essa fatia chegue a 100% em 2035.



No Brasil, dos 178 mil automóveis novos vendidos em julho, 8,5% foram elétricos ou híbridos, segundo a Fenabrave. Pesquisas mostram que o consumidor está aberto à tecnologia.

Em números

Um gráfico semanal explica o que acontece na economia

Demanda por hidrogênio na América Latina



Megatoneladas de H2/Ano

Newsletter de mercado de 20.ago.2024. - Núcleo de Imagem



Para que serve o tão falado hidrogênio? O combustível tem hoje três usos principais na América Latina:



↳ É matéria-prima para o solvente metanol, para a amônia e usado para alimentar refinarias de petróleo.



Mas... Não vai parar por aí. O avanço da agenda ambiental deve popularizar a fonte de energia em outros setores com o aumento da produção de sua versão verde, obtida basicamente a partir da água e energia elétrica renovável.



↳ Até 2030, o hidrogênio passará a ser usado também na produção de cimento, aço e como combustível dos meios de transporte. É o que mostra o gráfico acima, projeção da Agência Internacional de Energia.



Por que importa: das 95 megatoneladas produzidas em 2022, apenas 1% era limpo. A produção de hidrogênio verde deve disparar nos próximos anos, apesar da falta de dinheiro no setor, como destaquei nesta edição da newsletter.

Ele é uma alternativa aos processos que não funcionam bem apenas com energia elétrica. É visto como um verdadeiro substituto dos combustíveis fósseis.

Cálculos da agência ambiental Irena apontam que o hidrogênio verde é fundamental para garantir que o aquecimento global seja de "apenas" 1,5º C até 2050.



↳ As outras abordagens necessárias são a geração elétrica a partir de energia renovável, a substituição dos combustíveis fósseis no dia a dia da população, o combate ao desperdício e a captura do carbono já emitido na atmosfera.