Candidatos ao CNU fazem prova inédita com mistura de nervosismo e sonho: 'Quero muito ir para Brasília'

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília

Candidatos ao CNU (Concurso Nacional Unificado) iniciaram a prova às 9h deste domingo em meio à expectativa pela prova, realizada pela primeira vez no país, e o sonho de uma carreira no serviço público federal.

"Já tentei algumas vezes. Quero muito ir para Brasília, trabalhar na Aneel (Agencia Nacional de Energia Elétrica)", disse Melissa da Silva, 45, engenheira elétrica que espera passar pela primeira vez em um concurso e faz prova em uma universidade da região central de São Paulo.

Candidatos aguardam abertura dos portões para o CNU (Concurso Nacional Unificado), na Universidade Presbiteriana do Mackenzie, em São Paulo - Pedro Affonso/Folhapress

Ela elogia o fato de o concurso ser unificado: "Antes tinha que aplicar para vários lugares, viajar para fazer prova", diz. O certame, apelidado de "Enem dos Concursos", têm 2,1 milhões de inscritos disputando 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

As provas serão realizadas de manhã e à tarde, em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas. É a maior do tipo na história dos concursos no país. "100% das provas entregues. Iniciamos as provas no Brasil todo na hora, às 9h", afirma o coordenador de Logística do concurso, Alexandre Retamal, em vídeo divulgado pelo MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).

Os 20 mil malotes com as provas foram entregues em mais de 3.500 locais, em uma operação que durou duas horas.

"É a primeira vez que esse concurso acontece e me atraiu por ser uma proposta diferente dos outros", conta o economista Lucas Callegari, 56, que concorre ao cargo de auditor fiscal do trabalho e realiza a prova em uma universidade da capital paulista.

"É ‘menos decoreba’. Concurso sempre tem muito conteúdo e eu não tenho o perfil de decorar tudo."

Algumas das pessoas com as quais a Folha conversou antes da prova já são concursadas, mas tentam outra vaga no serviço público. "A ideia do CNU é boa, reduz custos e burocracias, e atrai mais gente", diz Guilherme Costa, 29, oficial do Ministério Público. Já concursado, o profissional concorre a uma vaga no Ministério da Justiça.

São oito blocos de vagas, com cinco eixos temáticos em cada um deles. Os candidatos farão provas dissertativas e objetivas, além da redação. As provas da manhã terão duas horas e meia de duração e, as da tarde, três horas e meia. Apenas para os candidatos que concorrem a vagas de ensino médio esse período é menor.

Os cadernos de provas do CNU serão divulgados após as 20h deste domingo. Já o gabarito oficial sairá apenas no dia 20 (terça). Trata-se, no caso, do gabarito preliminar, antes da análise de possíveis recursos. Os cadernos de provas e gabaritos oficiais poderão ser consultados na página oficial do concurso.

Os resultados estão previstos para serem divulgados em 21 de novembro, quando começam as convocações. Cargos para os quais não se exige treinamento específico devem ter as contratações em janeiro de 2025. Os demais começam a ser contratados em abril de 2025.

A convocação dos aprovados será feita em três listas de chamada. Quem não responder está fora. A lista de espera terá 13 mil candidatos, o dobro do total de vagas. Eles devem ser chamados caso haja desistências e também se houver cargos vagos no período de validade da seleção. A previsão é que até 2026 70 mil servidores se aposentem.

Assim como costumeiramente acontece em vestibulares e no Enem, houve quem perdeu o horário de entrada e não conseguiu realizar a prova. "Estou estudando há quatri anos. Moro na Tijuca e estava de táxi, mas teve uma blitz na Linha Amarela. Engarrafou tudo. Eu cheguei 8h30 em ponto. Nunca havia chegado atrasado", disse Felipe de Albuquerque, 34, em frente a uma universidade em Bonsucesso, na zona norte Rio de Janeiro.

O candidato, formado em direito, disse que saiu de casa às 7h40. Não havia blitz próximo ao local da prova, mas o trânsito estava engarrafado devido ao fluxo de candidatos para a unidade.

A desatenção com o cartão de inscrição levou Leonardo Jesus, 47, a perder a prova do CNU em São Paulo. "Sabia que o início da prova era as 9h, mas achei que teria mais alguns minutos para entrar", relata. Ele relata, porém, que não se preparou muito para o certame, do qual intencionava um cargo no Bloco 1.

Depois de constatar que nada poderia ser feito sobre o atraso, o atendente do Correios pegou uma Coca-Cola com um dos vendedores ambulantes e voltou para casa.

