CNU: entenda como será a prova e a convocação dos aprovados em 3 listas

O CNU (Concurso Nacional Unificado) terá três listas de chamada e os candidatos que não responderem às convocações serão desclassificados, segundo a ministra Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

"Eu queria que as pessoas fiquem muito atentas porque a gente faz três chamadas. Se as pessoas não atendem as três chamadas ela está fora [sic]", disse em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro" na manhã desta quinta-feira (15)

"Na verdade, você é chamado na primeira, se você não responde, chamamos mais gente na segunda. Se não responde, chamamos mais gente na terceira e aí o curso de formação começa em janeiro", afirmou.

As provas do Enem dos Concursos serão realizadas neste domingo (18), em 228 cidades do Brasil. São 6.640 vagas em 21 órgãos públicos e há 2,1 milhão de candidatos na maior seleção do tipo no país. A lista de aprovados está prevista para ser divulgada em 21 de novembro.

Ministra da Gestão, Esther Dweck, fala sobre o CNU no programa "Bom Dia, Ministro"

Segundo a ministra, a greve dos servidores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) não deverá atrapalhar a realização das provas no domingo.

Ela afirma que há 200 mil funcionários trabalhando no Enem dos Concursos, o dobro do que há no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) da educação, e a paralisação não deve impactar o dia do exame.

"A gente já conversou com eles e acho que todo servidor público, mesmo quando ele está fazendo uma manifestação, greve, ele sabe que ele tem algumas atividades essenciais que ele não pode deixar de fazer. Como um médico que não pode parar uma UTI quando tem greve. A gente sabe que é responsabilidade e gente tem conversado muito sobre isso", afirmou.

A ministra disse ainda que fez uma proposta à categoria e que pode ser que o acordo seja fechado ainda nesta quinta. "A primeira coisa importante é que a gente tem tido uma boa negociação com o Inep, com os servidores, a gente tem conversado, tivemos uma proposta feita, eles pediram algumas alterações, eles já toparam, vão fazer uma assembleia hoje e estamos aguardando uma resposta deles."

Sobre o concurso, Esther informou que não há possibilidade de adiar novamente as provas, como aconteceu em maio, com as chuvas que destruíram parte do Rio Grande do Sul e disse que a logística envolvida garante que não houve nenhum tipo de violação nos exames.

Os malotes começaram a ser distribuídos há cerca de 15 dias e devem chegar em todos os municípios de realização até essa sexta. No sábado, serão distribuídos aos locais de prova. Enquanto isso, estão sendo monitorados pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e Polícia Federal.

As polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar de cada local e a Defesa Civil também atuam na segurança e na logística para ter certeza de que não haverá vazamentos.

Mudanças nos locais de prova

A ministra também destacou que houve mudança nos locais de prova. Segundo ela, é muito importante que cada candidato faça a consulta ao seu local de prova no site do CNU. A informação está no cartão de confirmação da inscrição, na área do candidato.

Até esta quinta-feira, apenas 35% haviam acessado o cartão de confirmação. Segundo Esther, um dos maiores desafios logísticos será no Distrito Federal, onde 10% da população adulta vai fazer a prova. Ela afirma que, por conta desse alto número, foram incluídos mais oito locais de provas ante os 220 pensados logo que a seleção foi desenhada.

Houve ainda alteração em alguns locais, não apenas no Rio Grande do Sul. No Sul, onde Santa Maria e Porto Alegre tiveram escolas e universidades com problemas estruturais e que não poderão mais receber candidatos.

Em São Paulo, uma faculdade onde haveria a prova fechou e, no Norte, problemas com a seca que assola os estados também alterou endereços. Com isso, os candidatos precisam confirmar o endereço do exame.

Como acessar o cartão de confirmação do CNU:

Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacionalo Clique em "Área do Candidato" Depois, vá em "Entrar com Gov.br" Informe CPF e clique em "Continuar" Digite sua senha e vá em "Entar" Na próxima página, clique em "Área do Candidato" O cartão estará disponível; clique sobre ele

Como serão as provas do Concurso Nacional Unificado?

As provas são divididas em dois turnos, de manhã e à tarde, e o horário no qual o candidato tem que se basear é o horário de Brasília.

A parte da tarde será mais longa, porque é a parte das perguntas específicas, por bloco. "São dez perguntas por cada bloco, lembrando que o candidato tem que focar no que tem mais peso", disse Esther, e brincou que estava dando dicas de concurseiro.

É uma prova mais longa à tarde. Ela pede para que os candidatos chequem de novo o edital e se concentrem nos conteúdos nos quais precisam fazer melhor pontuação.

É preciso levar documento de identificação e caneta preta transparente. O celular terá de ser mantido desligado e guardado no envelope que será distribuído pelos fiscais. Os candidatos devem levar água em garrafa transparente e lanches em embalagens fechadas.

O candidato vai receber dois cartões de resposta, um para cada prova. Ele não pode anotar nada no papel a não ser as respostas das questões, e só poderá levar o cartão consigo se sair na última meia hora da prova.

O gabarito será divulgado dois dias depois, em 20 de agosto, mas os cadernos de prova serão publicados no domingo, 18, às 20h.

Na parte da manhã, todas as pessoas fazem uma prova discursiva, específica por bloco, e uma objetiva, que é comum a todos os blocos. No bloco 8, que é o bloco de nível médio, terá uma redação e mais perguntas objetivas, que também são gerais.

Na parte da tarde, é a hora de fazer as perguntas específicas de cada bloco. Para quem presta vaga que exige nível superior, são cinco áreas de concentração, com dez perguntas para cada área temática.

Veja os horários das provas

Horários das provas da manhã:

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Fim da aplicação: 11h30

Horários das provas da tarde:

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da aplicação: 14h30

Fim da aplicação: 18h (17h30 para os candidatos do bloco 8)

Confira o calendário atualizado do CNU