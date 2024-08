China diz ter chegado a 26% de energia limpa

Pequim | AFP

Um documento oficial do governo da China indicou que mais de um quarto da energia consumida no país procede de fontes limpas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (29).

A China continua sendo o principal emissor de gases com efeito estufa no mundo, mas nos últimos anos também emergiu como líder em energias renováveis. As autoridades se comprometeram a atingir o pico de emissões até 2030 e a alcançar uma economia neutra em carbono até 2060.

Parque com vários painéis solares em Ningxia, no norte da China - Greg Baker/AFP

Segundo o laudo técnico do governo publicado pela agência de notícias Xinhua, a proporção de "energia limpa" no consumo total na China aumentou de 15,5 para 26,4% na última década.

As capacidades de energia eólica e solar neste período multiplicaram-se por dez, afirma a agência estatal. "A China fez avanços históricos no desenvolvimento de energia verde e redução de carbono", diz o documento do governo.

Segundo seus autores, desde 2013, a China contribuiu com mais de 40% da capacidade adicional de energias renováveis implementadas anualmente no mundo.

No acordo do clima de Paris, os países se comprometeram a reduzir as emissões de gases com efeito estufa para conter o aquecimento global até +1,5ºC em relação aos níveis pré-industriais.