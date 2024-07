China domina mercado global de energia solar, mas vê indústria doméstica enfraquecida

Changsha | The New York Times

Nos últimos 15 anos, a China passou a dominar o mercado global de energia solar. Quase todos os painéis solares do mundo são fabricados por uma empresa chinesa. Até os equipamentos para fabricar painéis solares são quase inteiramente chineses. As exportações de painéis solares do país, medidas pela quantidade de energia que podem produzir, aumentaram mais 10% em maio em relação ao ano passado.

Mas a indústria doméstica de painéis solares da China está em tumulto.

Uma trabalhadora verifica placas de silício monocristalino na JA Solar Technology, em Baotou, no norte da China - Liu Lei - 11.mai.2024/Xinhua

Os preços no atacado despencaram quase pela metade no ano passado e caíram mais 25% este ano. Os fabricantes chineses estão competindo por clientes reduzindo os preços muito abaixo de seus custos e ainda continuam construindo mais fábricas.

A redução de preços teve um impacto severo nas empresas solares da China. Os preços das ações dos cinco maiores fabricantes de painéis e outros equipamentos caíram pela metade nos últimos 12 meses. Desde o final de junho, pelo menos sete grandes fabricantes chineses alertaram que anunciarão grandes perdas no primeiro semestre deste ano.

A turbulência no setor de energia solar em meio à enorme capacidade fabril e às exportações em alta destaca como funciona a formulação de políticas industriais da China. O governo decidiu há 15 anos dar amplo apoio à energia solar e depois deixou as empresas lutarem por conta própria. Pequim mostrou uma alta tolerância para deixar as empresas tropeçarem e até falharem em grande número.

Algo semelhante está acontecendo no setor automotivo. As vendas anuais de carros na China são de cerca de 25 milhões por ano, mais do que qualquer outro lugar, mas representam menos da metade da capacidade do país de fabricar veículos. Agora, seguindo o exemplo da indústria solar, os fabricantes de automóveis na China estão reduzindo drasticamente os preços e aumentando as exportações.

As políticas de Pequim de gastar sem poupar estão em foco particular à medida que a China redobra as exportações de fábricas para compensar uma economia doméstica em desaceleração—atraindo críticas dos Estados Unidos, da União Europeia e de outros parceiros comerciais que argumentam que o forte apoio da China às suas indústrias é injusto.

A liderança do Partido Comunista da China pediu, no domingo (20), mais investimentos em indústrias de alta tecnologia, incluindo energia solar. Em seu discurso na convenção republicana, o ex-presidente Donald Trump pediu o fim dos programas de energia renovável da administração Biden, que ele rotulou de "novo golpe verde".

A ascensão e queda da Hunan Sunzone Optoelectronics em Changsha, capital da província de Hunan, no centro-sul da China, é um estudo de caso de como funcionam as políticas da China.

Iniciada em 2008, a fabricante de painéis solares se beneficiou desde cedo de praticamente todos os subsídios possíveis. Recebeu 8,9 hectares de terreno privilegiado no centro da cidade quase de graça. Um dos maiores bancos estatais da China arranjou um empréstimo a uma taxa de juros baixa e o governo provincial de Hunan concordou em pagar a maior parte dos juros.

Apesar da ajuda financeira, a fábrica da Sunzone agora está vazia. Um grande letreiro com o nome da empresa no segundo andar enferruja no calor pantanoso de Changsha. A única pessoa ainda trabalhando no local em uma tarde recente, um segurança, disse que os equipamentos de fabricação foram removidos em janeiro e a fábrica estava programada para ser demolida e transformada em prédios de escritórios.

A Sunzone exemplifica como os generosos empréstimos de bancos estatais e subsídios locais produziram uma capacidade de fabricação excessiva. As empresas solares cortam custos e preços drasticamente para manter a participação de mercado. Isso levou a alguns sobreviventes de baixo custo, enquanto muitos outros concorrentes foram levados à falência na China e ao redor do mundo.

Os bancos chineses, agindo sob a direção de Pequim, emprestaram tanto dinheiro ao setor para construção de fábricas que a capacidade fabril de painéis solares do país é aproximadamente o dobro da demanda mundial.

A fábrica da Sunzone, com 360 funcionários, era grande quando foi construída. Dentro de alguns anos, concorrentes em outras partes da China estavam construindo fábricas muito maiores.

Os rivais da Sunzone, incluindo Tongwei e Longi Green Energy Technology, ganharam economias formidáveis com a produção em larga escala. Eles investiram parte de sua receita extra no desenvolvimento de painéis solares que são cada vez mais eficientes na conversão de luz solar em eletricidade.

Muitas outras fábricas, como a da Sunzone, rapidamente se tornaram obsoletas.

"As empresas continuam a colocar em operação capacidade de produção avançada para manter a competitividade", disse Zhang Jianhua, diretor da Administração Nacional de Energia da China, em uma coletiva de imprensa em junho. "Ao mesmo tempo, a capacidade de produção desatualizada ainda é extensa e precisa ser gradualmente eliminada."

Fabricantes de painéis solares em todo o território chinês têm demitido milhares de trabalhadores para cortar custos—e esses trabalhadores podem ser os sortudos porque têm direito a meses de indenização. Outras grandes empresas solares recorreram a táticas como dar férias não-remuneradas de um ano ou cortes salariais de 30% para os funcionários que mantêm seus empregos.

Ainda assim, algumas empresas dizem que estão dispensando trabalhadores apenas em preparação para impulsos de produção ainda maiores no futuro. "Estamos dizendo: ‘Volte para sua fazenda e ajude na colheita, e volte no outono quando o novo equipamento estiver pronto’", disse Zhang Haimeng, vice-presidente do grupo Longi.

O Ocidente está levantando barreiras aos painéis solares da China. A Europa começou a proibir seu uso em projetos de compras governamentais, a menos que as empresas chinesas divulguem seus subsídios, o que elas se recusam a fazer.

Em parte por causa das preocupações com os subsídios chineses, Biden permitiu, em junho, que tarifas elevadas que haviam expirado voltassem a vigorar sobre produtos solares importados do Sudeste Asiático que usam muitos componentes chineses. O Departamento de Comércio iniciou casos contra painéis solares importados que podem levar a mais tarifas.

Os fabricantes de painéis solares da China são resilientes. Alguns dos maiores reiniciaram operações, muitas vezes com a ajuda de bancos e governos locais, após colapsarem uma década atrás.

Zhao Feng, fundador da Sunzone, disse que esperava que sua empresa também pudesse se recuperar. Um acionista entrou com uma ação em um tribunal de Hunan em 2018 para forçar a empresa à insolvência após perdas, mas depois a retirou. Zhao, que agora está nos Estados Unidos, disse que queria redirecionar a empresa para inteligência artificial e carros elétricos, os mais recentes favoritos da política industrial chinesa.

"Quando quisermos nos desenvolver", disse ele, "pediremos apoio aos bancos e ao governo."