China fica mais elétrica, Embraer tem momento de glória e o que importa no mercado

São Paulo

Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta sexta-feira (9). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

China fica mais elétrica

Metade de todos os veículos vendidos na China em julho foram elétricos ou híbridos. Há três anos, essa fatia era de apenas 3% das vendas.



↳ Apesar da nova tendência, a frota total do país ainda é 94% à combustão.



Os motivos. Estímulos ao consumo por parte do governo, preços em queda no portfólio das montadoras BYD e Tesla e aspectos culturais do consumidor chinês explicam a adesão aos elétricos por lá.



Apesar da força local de BYD e da concorrente GWM, a China é estratégica para a americana Tesla e montadoras europeias.



↳ Cerca de 60% das vendas da montadora de Elon Musk ocorrem no país.



E no Brasil? Dos 178 mil automóveis novos vendidos no Brasil no mês de julho, 8,5% foram elétricos ou híbridos, segundo a Fenabrave. Pesquisas mostram que o consumidor brasileiro está mais aberto à tecnologia.



A inclusão desses modelos mais limpos no portfólio de empresas de assinatura e aluguel deve estimular a adoção no país, mas ainda há desafios de infraestrutura. Postos de abastecimento e peças de reposição, por exemplo.



A Uber e a 99 anunciaram programas recentes com estímulos aos motoristas para aluguel desses carros.



↳ As marcas com mais vendas de elétricos no Brasil em julho foram BYD, Volvo e GWM.



América. Nos Estados Unidos, onde a Tesla é líder, elétricos têm uma participação de 18% nas vendas. Percentual maior que o do Brasil, mas bem menor que o da China.



Mais limpos. As compras dos americanos tendem a crescer, já que o governo Joe Biden determinou que a emissão de gases poluentes caia 50% até 2032.



↳ As montadoras deverão substituir seu portfólio por tecnologias mais modernas.



Em alta. As marcas de carros têm ajustado os planos e dado mais atenção aos modelos híbridos, com mais aceitação. Tesla e Volvo são algumas das poucas que insistem num futuro totalmente à bateria.



↳ Eles são mais flexíveis e podem ser projetados também para biocombustíveis e hidrogênio verde.



Os tipos. Carros com diferentes tecnologias têm sido apresentados. Em geral, se dividem em:

Híbridos tradicionais (HEV): tem bateria e tanque de combustível. A energia elétrica é gerada com a transformação do movimento das freadas porque não usam tomadas. Bateria e combustível se complementam.



Híbridos plug-in (PHEV): podem usar só os combustíveis, só a bateria ou ambos. Precisam ser recarregados com tomadas.



Elétricos (EV): são 100% movidos à bateria e precisam de tomadas.

A real ameaça ao Google

Depois de ser classificado como um monopólio pela Justiça americana, o Google pode enfrentar punições das autoridades, ameaçando enfraquecer seu domínio nas buscas online.



No entanto, um risco ainda maior está no radar: o ChatGPT.



Entenda: o aplicativo da OpenAI é líder no mercado de inteligência artificial. Ele é utilizado como assistente de escrita e outras criações, mas também para pesquisas e esclarecimento de dúvidas —funções que antes eram domínio do Google.



O avanço da inteligência artificial nos próximos anos, com novas funcionalidades do ChatGPT, pode reduzir significativamente o tráfego de buscas tradicional.



Em alerta. Há preocupações de que as respostas diretas oferecidas pela IA empobreçam a experiência de navegação na internet. Sites que dependem do tráfego fazem críticas.



↳ Dos US$ 84,7 bilhões (R$ 469 bilhões) faturados pela companhia Alphabet (holding que controla o Google) no último trimestre, 50% vieram das buscas.



Disputa. A OpenAI, com apoio da Microsoft, está prestes a lançar o SearchGPT, um serviço que intensificará essa concorrência.



O uso do SearchGPT exige inscrição em uma lista de espera. O aplicativo promete "respostas rápidas e oportunas, com fontes claras e relevantes."



Analistas ouvidos pela agência Reuters consideram este avanço da OpenAI mais ameaçador para a Alphabet do que qualquer decisão judicial.



O caso antitruste. O Google, conforme discuti na edição de terça-feira da newsletter, enfrentou acusações do governo dos Estados Unidos de práticas anticompetitivas. Foi considerado culpado pela Justiça.



O site é padrão em aparelhos da Apple e Samsung, o que só foi possível depois de bilhões de dólares pagos às empresas.



↳ Em 2022, a Apple recebeu US$ 20 bilhões (R$ 110 bilhões) para manter o Google no navegador Safari.



O que esperar. O governo americano ainda não anunciou as penalidades específicas, mas pode limitar a capacidade do Google de firmar esses acordos.



Sim, mas... Com seu próprio modelo de IA, o Gemini, e forte capacidade de inovação, o cenário pode não ser tão negativo para a empresa. Vale lembrar que a Alphabet é uma das companhias mais valiosas do mundo.

Levantou voo

Os investidores estão ainda mais otimistas com a Embraer. Novos dados financeiros da empresa levaram as ações da companhia a dispararem 10% nesta quinta (8) na Bolsa.



Os papéis já vinham em alta nos últimos meses, conforme analistas indicavam ampliação da produção. Agora, os números do último trimestre confirmam o ciclo positivo.



↳ O faturamento subiu 23%, alcançando R$ 7,85 bilhões entre abril e junho. O lucro disparou 50%, chegando a R$ 416 milhões. Foram entregues 47 aviões.



↳ Um dos destaques foi o segmento de defesa aérea, que dobrou a receita com a venda de um avião militar C-390 Millennium para o governo de Portugal.



Analistas do BTG Pactual, Itaú e Santander destacam que os números superaram as expectativas.



Até o fim do ano, a Embraer planeja entregar até 80 aeronaves comerciais e 135 jatinhos.



O portfólio. Os produtos incluem linhas comerciais, jatinhos e modelos de defesa.

No Brasil: a companhia aérea Azul utiliza modelos comerciais, principalmente na aviação regional. Os modelos E2 levam até 144 passageiros.



Nos EUA: o jatinho executivo Phenom é sucesso.

Made in Brazil. O país é conhecido por exportar soja, carne e minério de ferro. Mas as aeronaves, majoritariamente produzidas pela Embraer, também são um item importante em vendas.



Em 2023, as exportações de aviões somaram US$ 3,5 bilhões (R$ 19,4 bilhões). Só neste ano, desde janeiro, já ultrapassaram os US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões). Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.



↳ Companhias aéreas dos EUA, por exemplo, são clientes dos nossos aviões.



↳ A American Airlines tem 32 encomendas feitas à Embraer, com diferentes prazos de entrega.



Perspectivas. A empresa tem recebido forte atenção nos últimos meses. Áustria e Holanda fecharam contrato para compra de nove aeronaves militares, que também são negociadas com a Arábia Saudita e a Índia.



O governo federal tenta estimular também as companhias aéreas que operam aqui a comprar os aviões brasileiros.



↳ A Latam está próxima de encomendar cinco unidades.

Para ouvir: Guerras comerciais

Coca-Cola vs. Pepsi, Apple vs. Microsoft, Nike vs. Adidas. Essas são algumas das rivalidades mais conhecidas no mundo dos negócios.



A disputa da vez acontece entre as companhias de exploração espacial Space X, de Elon Musk, e Blue Origin, de Jeff Bezos.



A temporada mais recente do podcast Guerras Comerciais mostra os projetos inovadores dessas empresas e o embate entre os bilionários.



O podcast é uma versão em português do Business Wars, da produtora Wondery, filiada à Amazon. Aqui no Brasil, ele é apresentado pelo influenciador Alê Garcia e está disponível nos principais serviços de streaming, como Spotify, Deezer e Apple Music.



Por que importa: Musk e Bezos disputam a preferência da Nasa para se tornarem os fornecedores privados de uma nova geração de foguetes.



A Space X está na frente, com um contrato de US$ 2,9 bilhões (R$ 16,6 bilhões) para a produção do Starship, que passa por testes.



↳ A agência americana deseja levar astronautas de volta à Lua em 2025, e a Marte, pela primeira vez, até 2040. Para isso, precisa de foguetes mais baratos e reutilizáveis.