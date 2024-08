Instagram usa Sabrina Carpenter para lançar função de músicas no perfil

São Paulo

O Instagram lançou nesta quinta-feira (22) a função de música na bio de usuários. A novidade, já disponível em contas testadas pela Folha, estreou no perfil da cantora Sabrina Carpenter e deve chegar gradualmente aos celulares.

O espaço para músicas nos perfis resgata função popular dos anos 2000 nos nostálgicos MSN, extinto mensageiro da Microsoft, e MySpace, rede que ficou deserta após o surgimento do Facebook.

Instagram lança novas funções com Sabrina Carpenter - Reprodução

A música ficará entre o botão de seguir e a bio da conta. Para implementar a função, o usuário deve ir em "Editar perfil" e rolar a tela até encontrar "Música". Depois, pode selecionar a canção e o recorte desejados a partir da biblioteca de músicas licenciadas do Instagram —também disponível para Reels e stories.

O áudio não começa imediatamente. O visitante do perfil deve clicar em um botão para passar a ouvir a música.

A novidade da Meta vem em colaboração com a estrela pop Sabrina Carpenter. O perfil oficial da cantora está hospedando um teaser de "Taste", uma música inédita, antes do lançamento de novo álbum de Carpenter, "Short n' Sweet" na sexta-feira (23).

O Instagram afirma que o recurso no perfil de Carpenter é a única maneira de ouvir a música antes do lançamento completo. A rede social também diz que lançará um tema para DMs com as iniciais de Carpenter e marcas de beijo.

Além disso, afirma que deixará as Notas em cor azulada e com o emoji de uma marca de batom quando usuários escreverem coisas relacionadas à artista, como "Sabrina", "Short n' Sweet" ou "Espresso".