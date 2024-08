Latam Airlines promete investimento de US$ 2 bi no Brasil nos próximos 2 anos

São Paulo | Reuters

A Latam Airlines anunciou nesta segunda-feira (5) investimentos da ordem de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 11 bi) Brasil nos próximos dois anos, em acordo com o governo brasileiro.

Segundo comunicado da companhia aérea, o aporte terá como foco produtos, tecnologias e serviços ao passageiro, além de atividades de manutenção aeronáutica.

FILE PHOTO: LATAM airlines logo, is seen inside of the Commodore Arturo Merino Benitez International Airport in Santiago, Chile April 25, 2019. REUTERS/Rodrigo Garrido/File Photo ORG XMIT: FW1 - Rodrigo Garrido - 25.abr.2019/Reuters

O anúncio vem em meio a encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o grupo aéreo no final desta segunda-feira (5), na capital chilena Santiago.

Segundo a companhia, na ocasião, a Latam Airlines Brasil assinou protocolo de intenções com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para qualificar mão de obra e empregá-la sobretudo nas instalações do LATAM MRO de São Carlos (SP), centro responsável pela manutenção de 60% da frota do grupo Latam.

A empresa afirmou no comunicado à imprensa que o centro de manutenção de aeronaves tem potencial "para ser um verdadeiro polo aeroespacial brasileiro".

"O acordo firmado em Santiago prevê um plano de trabalho técnico conjunto entre Latam Airlines Brasil e MTE para explorar oportunidades de qualificação e emprego de mão de obra especializada no Brasil nos próximos meses", acrescentou.

Atualmente, a Latam emprega 19 mil funcionários no Brasil, sendo 1.800 somente no caso do LATAM MRO de São Carlos, disse a companhia.