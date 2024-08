O presidente Lula vai pressionar o CEO da Latam, Roberto Alvo, a efetivar a compra de até nove aeronaves E2 da Embraer para que a companhia aérea passe a operar mais voos regionais no Brasil e, assim, usufruir dos benefícios da reforma tributária.

A equipe do presidente, no entanto, espera que não seja preciso o envolvimento de Lula nas negociações e que Alvo anuncie o fechamento do negócio com a fabricante brasileira.

A expectativa é que a Latam anuncie um investimento de R$ 11 bilhões nos próximos dois anos no Brasil.

Movimentação de aeronaves no aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo - Jardiel Carvalho/Folhapress

Como noticiou o Painel S.A., a companhia inicialmente pretende adquirir cinco unidades do modelo E2. A companhia pode chegar a nove aeronaves caso consiga boas condições de financiamento nas linhas de crédito com o BNDES.

A exemplo da Latam, a Gol também negocia com a Embraer. Hoje, somente a Azul opera com aeronaves da fabricante brasileira que, por serem de menor porte do que os jatos da Airbus e Boeing, são usados em aeroportos menores da aviação regional.

As companhias fazem contas porque a reforma tributária só garante benefícios para a aviação regional e hoje somente Azul desfruta dessa vantagem.

Com Diego Felix