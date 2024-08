Lego está gastando muito para aumentar uso de plástico reciclado

Financial Times

A Lego está pagando até 60% a mais por resina plástica feita principalmente de material renovável ou reciclado, à medida que a maior fabricante de brinquedos do mundo intensifica seus esforços para se tornar livre de combustíveis fósseis, um movimento financiado por grandes aumentos nas vendas e lucratividade.

Niels Christiansen, diretor-executivo da companhia, disse que no primeiro trimestre 30% de toda a resina comprada pela fabricante dinamarquesa veio de misturas de material de combustível fóssil e fontes recicladas ou renováveis, como óleo de cozinha usado.

"É de 40 a 50 a 60% mais caro em termos de material. Não repassamos isso para o consumidor. Isso sai da nossa linha de lucro operacional", disse.

Ele acrescentou que a Lego estava tentando estimular a demanda entre os produtores de plástico para aumentar o fornecimento de matérias-primas mais verdes, comprando volumes significativos da resina feita a partir dessas fontes mistas (chamadas de mass-balance sources, em inglês, ou fontes balanceadas), passando de 18% no ano passado.

Christiansen disse que agora está "mais confortável" com a meta da fabricante de brinquedos para 2032 de produzir todos os seus produtos a partir de materiais renováveis e reciclados.

Os tijolos com pinos da Lego são altamente duráveis e resistentes, mas a família fundadora do grupo dinamarquês e o diretor-executivo se comprometeram a eliminar o petróleo e outros combustíveis fósseis de sua cadeia de suprimentos, apesar dos custos mais altos.

A Lego sofreu alguns grandes contratempos, como o abandono no ano passado de sua tentativa mais proeminente de encontrar uma alternativa livre de combustíveis fósseis para seu plástico principal, usando garrafas de plástico recicladas.

Descobriu-se que o novo material levaria, na verdade, a emissões mais altas devido a questões como a necessidade de reequipar todas as suas fábricas.

O grupo está investindo pesadamente tanto em sustentabilidade quanto em impulsionar suas instalações de produção com novas fábricas nos EUA e no Vietnã após um período de crescimento extraordinário.

A Lego informou na quarta-feira (28) que suas receitas no primeiro semestre aumentaram 13% para 31 bilhões de coroas dinamarquesas (US$ 4,6 bilhões ou R$ 25,53 bilhões), enquanto o lucro operacional subiu 26% para 8,1 bilhões de coroas dinamarquesas (R$ 6,67 bilhões). Ambos foram recordes e o dobro do equivalente do primeiro semestre de 2020.

Christiansen disse que o mercado de brinquedos em geral diminuiu 1% nos primeiros seis meses deste ano, o que significa que a Lego conquistou uma "imensa" participação de mercado.

Ele creditou o crescimento da empresa à parceria da Lego com o jogo Fortnite e uma linha de produtos sobre o espaço.

Mas ele acrescentou: "Se você olhar para um resultado como este, não é como se eu pudesse apontar para um país ou um produto. É generalizado. Não é uma iniciativa, uma bala de prata. A marca Lego está se saindo muito bem globalmente."

A Lego se recuperou de um encontro com a falência duas décadas atrás para se tornar a maior fabricante de brinquedos do mundo em vendas e lucratividade. E cada vez mais vê empresas como a Disney como concorrentes por causa de seus filmes, parques temáticos e aplicativos.

A fabricante de brinquedos atraiu novos clientes graças a produtos como buquês de flores e modelos em grande escala de estádios de futebol, bem como sua parceria com a Epic Games, a fabricante do Fortnite, a quem Christiansen credita por atrair mais crianças conectadas.

Ele acrescentou que a concorrência da Lego era qualquer coisa que demandasse o "tempo das crianças e todas as diferentes partes do brincar das crianças", apontando para suas incursões em aplicativos, bem como em atrações de parques temáticos. "É a totalidade", acrescentou.