Light fará assembleia para credores internacionais em setembro

São Paulo

A companhia Light, em recuperação judicial, marcou sua assembleia de credores internacionais para o dia 4 de setembro, informa fato relevante publicado pela empresa nesta segunda (5). O encontro ocorrerá às 14h no horário de Londres (10h de Brasília), de forma virtual, por meio da plataforma Zoom.

Serão deliberados termos e condições do "scheme of arrangement", procedimento utilizado pela empresa para chegar a um acordo com seus investidores no contexto da recuperação judicial.

Fachada da Light, subestação Uruguai, que fica na rua Conde de Bonfim, na zona norte do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

A convocação da assembleia foi aprovada pela Justiça do Reino Unido na semana passada. Segundo a empresa, os credores receberão instruções específicas para participação e votação.

A Light, juntamente com suas subsidiárias Light Sesa e Light Energia, firmou, no final de junho, um contrato com credores internacionais para reestruturar a dívida relacionada a títulos emitidos no exterior. O RSA (do inglês Restructuring Support and Lock-up Agreement) reflete termos aprovados em maio de 2024 durante Assembleia Geral de Credores.

A reunião abrange os detentores de títulos de dívida afetados pelo processo em andamento na Alta Corte de Justiça da Inglaterra e País de Gales.