Santander Brasil tem alta de 44% no lucro do 2º trimestre

São Paulo | Reuters

O lucro líquido recorrente do Santander Brasil no segundo trimestre cresceu 44,3% em uma base anual, informou o banco nesta quarta-feira (24), em um desempenho que superou previsões do mercado e que foi apoiado por aumento de empréstimos e das tarifas.

O Santander Brasil foi o primeiro grande banco que atua no país a publicar resultados trimestrais, dando o tom para os próximos balanços dos rivais Itaú Unibanco e Bradesco.

Fachada de uma agência do banco Santander - Jon Nazca/Reuters

O lucro do Santander Brasil foi de R$ 3,33 bilhões, um aumento de 44,3% em relação ao ano anterior e acima dos R$ 3,19 bilhões esperados por analistas consultados pela Lseg.

A receita líquida de juros (NII) subiu 10,6%, para R$ 14,75 bilhões. O retorno sobre o patrimônio líquido médio, um importante indicador de lucratividade, atingiu 15,5%, um aumento de 4,3 pontos percentuais.

A provisão para perdas com empréstimos caiu 1,4%, para R$ 5,89 bilhões, enquanto a carteira de empréstimos consolidada do banco aumentou 7,8%, para R$ 665,59 bilhões.

"Apresentamos uma clara expansão da NII do cliente, impulsionada por volumes mais altos, com a NII do mercado em níveis positivos. As tarifas também cresceram de forma consistente", disse o presidente-executivo do Santander Brasil, Mario Leão, no balanço.