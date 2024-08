Nada muda para os juros, novas regras para o 'Tigrinho' e o que importa no mercado

São Paulo

Nada muda para os juros

Os juros básicos da economia brasileira seguem em 10,50% ao ano. Esta foi a segunda vez seguida em que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central manteve a taxa parada, conhecida também como Selic.



A decisão veio em linha com a expectativa do mercado financeiro. Em levantamento feito pela Bloomberg, a manutenção era a projeção unânime dos economistas consultados.



Entenda: o Banco Central (BC) justificou a decisão afirmando que o cenário global está incerto e o ambiente no Brasil é marcado pela força da atividade econômica. As projeções de inflação em alta e o risco sobre o futuro das contas públicas também entram na conta. A mensagem foi vista como "dura".



↳ Após a última decisão, membros do governo Lula (PT) criticou o BC por interromper o ciclo de cortes que ocorria desde 2023. Minutos antes da decisão desta quarta-feira, o presidente Lula "pediu" que os juros baixassem.



Por que importa: as taxas definidas pelo Banco Central funcionam como um patamar mínimo, um piso, para toda a economia.



Os juros são usados principalmente para controlar a inflação. Se há risco de alta de preços, eles sobem ou param de cair. São definidos também a partir do risco de cada país para os investidores, que pode ser medido pela saúde das contas públicas, tamanho da dívida…



↳ Quando a Selic cai, o consumo é estimulado e a economia aquece porque fica mais fácil financiar compras e pegar empréstimos.



↳ Eles também são decisivos sobre os investimentos. Veja o que especialistas recomendam com a Selic a 10,5%.

BC mantém taxa Selic em 10,5 - Editoria de Arte/Folhapress

No mundo. Uma forma de comparar os riscos de diferentes países –e o quanto a inflação é ameaça – é olhar os juros reais.



O juro real no Brasil está em 7,36% ao ano, valor inferior apenas ao da Turquia (12,13%) e da Rússia (7,55%), segundo ranking elaborado pelo Portal MoneYou.



Em espera. Assim como o Banco Central brasileiro define o piso dos juros para o país, o dos Estados Unidos acaba definindo o piso dos juros de todo o mundo. O motivo é a força do dólar como moeda internacional e da própria economia americana.



Nesta quarta (31), o banco central americano (FED) também manteve os juros por lá, na faixa entre de 5,25% e 5,5% ao ano.



↳ Investidores estão ansiosos à espera de um corte, justamente porque ele aquecerá a economia global e deve animar as Bolsas. O Fed indicou que esse movimento pode vir em setembro.



↳ Se os EUA baixarem as taxas, há expectativas de que os juros no Brasil voltem a receber cortes.

Poucos voos a R$ 200

Menos de 15% dos assentos comercializados pelas companhias aéreas entre janeiro e maio deste ano custaram até R$ 200, de acordo com dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil)



Levantamento feito pela Folha mostra que mais da metade dos voos no Brasil são vendidos acima de R$ 400.



Por que importa: R$ 200 são o teto do programa Voa Brasil, parceria entre o governo e empresas aéreas que promete passagens baratas para aposentados.



O programa começou a valer na última semana, com três milhões de assentos disponíveis na plataforma online, abaixo da meta de quatro milhões. Veja como comprar.



Na mesma. Como não há investimento do governo, os descontos e promoções dependem das empresas aéreas, que já ofereciam passagens no preço.



↳ Na prática, o Voa Brasil está reunindo apenas os bilhetes que já custam até R$ 200, funcionando como um agregador de voos, a maioria sendo da ponte aérea Rio-São Paulo.



De olho na avaliação. O preço das passagens aéreas em 2023 foi motivo de descontentamento para o presidente Lula, que via os preços altos como um risco à sua popularidade. Daí nasceu o Voa Brasil.

De acordo com a última pesquisa Datafolha, a aprovação ao trabalho do presidente se manteve estável, em 36%, em junho. A reprovação é de 31%.

Mesmo sem descontos reais nas passagens, o governo espera que o agregador de voos estimule a demanda por assentos que costumam ficar ociosos, estimados em 20%.



Alívio. Os preços das passagens aéreas caíram 2,59% nos últimos doze meses contados até junho, refletindo principalmente o preço do querosene de aviação em queda desde 2022.



O Ministério de Portos e Aeroportos afirma que a tarifa dos voos vai cair. Entre as medidas para garantir isso: apoio a compra de aeronaves Embraer e à redução da judicialização.

Regras à vista para o ‘Tigrinho’

O Ministério da Fazenda divulgou novas regras para as apostas online, desta vez com foco no funcionamento em si dos jogos.



São duas as principais mudanças:

As plataformas deverão respeitar a aleatoriedade e a probabilidade de vitória ou perda;



Os jogos deverão informar com clareza o valor total a ser recebido pelo apostador em caso de premiação.

A novidade vale para apostas online em geral, como as esportivas, mas vai impactar principalmente os populares "Jogos do Tigrinho", que lembram cassinos virtuais, com jogos de cartas, roletas, dados, bolas.



Por que importa: os jogos de azar na internet operam no Brasil a partir de uma brecha na legislação criada para legalizar apenas as apostas esportivas, conhecidas por "bets". O governo, porém, decidiu também regulamentar os jogos do tipo cassino.



↳ O Ministério divulgou regras para as empresas há algumas semanas, adiantadas pela Folha. Por exemplo: os aplicativos do tipo cassino deverão ter representantes legais no Brasil.



↳ A lei começa a valer em 1º de janeiro e a expectativa da regulamentação é garantir R$ 12 bilhões de tributos por ano. O governo também quer evitar comportamentos de vício.



Entenda melhor as mudanças: os resultados nos jogos do tipo "Tigrinho" não poderão ser manipulados e deverão ser determinados obrigatoriamente por um gerador aleatório de números, símbolos, figuras ou objetos.



Hoje, há zero transparência nos mecanismos usados para definir vitórias e derrotas.



↳ O jogo também precisa seguir a lógica das apostas esportivas e ser de quota fixa, com a apresentação do cálculo que define os valores a receber.



↳ Os aplicativos também deverão apresentar tabelas com os pagamentos estimados em todas as possibilidades de ganho.



Cartas, sorteios, roletas… Há regras específicas para cada modalidade. Alguns exemplos:

Nos jogos de colisão, conhecidos como "crash", os jogos não poderão ser baseados na habilidade de movimento do apostador. É preciso respeitar a regra do aleatório.



Para jogos que simulam objetos físicos como a roleta, dados, cartas e bolas, as probabilidades devem ser as mesmas dos movimentos reais.

E mais: o Ministério ainda estabelece que a probabilidade de ganhar o prêmio máximo deve ser de pelo menos uma vez em 100 milhões.



↳ Uma curiosidade: na Mega-Sena, um jogo com seis números tem probabilidade de ganhar o prêmio máximo de uma em 50 milhões.

Startup da semana: DigAí

A startup: aplicativo de inteligência artificial que ajuda empresas a selecionar candidatos para vagas com entrevistas em voz conduzidas por um robô.



Em números: R$ 3 milhões captados nesta semana. As duas primeiras rodadas foram em 2023. A empresa não revela os valores captados.



Quem investiu: Ed Wible, cofundador do Nubank, Mateo Bryant, diretor da Minted e ex-diretor da Uber, e o fundo de venture capital By Founders for Founders.



Que problema resolve: reduz o tempo empregado na seleção de candidatos com automatização de processos. O app promete aumentar a chance de que as empresas encontrem profissionais com as habilidades exigidas.



↳ Na triagem, a DigAí exclui perfis inadequados e indica ao setor de Recursos Humanos um "ranking" das pessoas que melhor correspondem ao perfil buscado.



Por que importa: aplica a inteligência artificial à busca de profissionais, otimizando os recursos dos recrutadores. A empresa afirma que a utilização do sistema ajuda a diminuir o viés e preconceito presentes na seleção tradicional com pessoas. Companhia de Estágios, CIEE, Zerezes e Nubank são clientes da empresa.