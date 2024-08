Emprego fraco nos EUA derruba ações na Bolsa de Tóquio

Bloomberg

A ações no Japão registram o terceiro dia de queda, após a divulgação de dados fracos de emprego nos Estados Unidos. É mais um golpe na confiança dos investidores globais, que já está frágil devido à valorização do iene, taxas de juros mais altas e tensões no Oriente Médio.

Os índices Topix e Nikkei 225 caíram mais de 7% nas negociações da manhã desta segunda-feira (5) no Japão, levando suas quedas para cerca de 20% —uma perda que sinaliza um mercado em baixa.

Ambos os índices caminhavam para três dias de queda que seriam as piores desde o tsunami de 2011 e o colapso nuclear de Fukushima. Um circuit breaker foi acionado, e as negociações do Topix (com as ações das principais empresas domésticas japonesas) foram interrompidas por cerca de dez minutos.

Homem caminha em frent a um painel eletrônico em Tóquio - Kaizuhiro Nogi - 2.ago.24/AFP

"A última grande venda de ações, reforçada pela queda do mercado dos EUA e liderada por ações de tecnologia, redefiniu expectativas para as ações japonesas pelo resto do ano", escreveu Andrew Jackson, chefe de estratégia de ações do Japão na Ortus Advisors Pte em Singapura, em nota.

Todos os 33 grupos industriais caíram desde que o Banco do Japão aumentou as taxas de juros em 31 de julho, desencadeando um aumento no iene que lançou uma sombra sobre as perspectivas de lucro para exportadores.

Mesmo seguradoras e bancos, que poderiam se beneficiar de taxas mais altas, agora estão entre os maiores perdedores, enquanto os mercados de ações globais caem.

Sinais de fraqueza na economia dos EUA provocaram uma queda em Wall Street na sexta-feira (2) e uma queda nos rendimentos do tesouro.

Os empregos não agrícolas aumentaram em 114 mil —um dos números mais fracos desde a pandemia— e o crescimento do emprego foi revisado para baixo nos dois meses anteriores.

A taxa de desemprego subiu, contrariando expectativas, pelo quarto mês consecutivo para 4,3%, acionando um indicador de recessão amplamente observado.

Antes os principais impulsionadores da ascensão do mercado, os investidores estrangeiros venderam um total líquido de 1,56 trilhão de ienes (R$ 62 bilhões) em ações e futuros na moeda japonesa na semana que terminou em 26 de julho, de acordo com dados da Japan Exchange Group Inc.

O Topix despencou mais de 5% durante esse período, o maior em quatro anos.