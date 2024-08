Setor de serviços cresce 1,7% em junho e fica acima do esperado

Reuters

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu 1,7% sobre maio e teve alta de 1,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (13).

O desempenho mais do que compensou a retração registrada em maio e veio acima da expectativa de alta de 0,8% em ambos os períodos de comparação apontada por economistas em pesquisa da Reuters.

Movimento em restaurante de Gramado (RS); setor de serviços tem crescimento no mês de junho - Carlos Macedo/Folhapress

A alta de 1,7% com ajuste sazonal foi a maior desde dezembro de 2022, quando o setor avançou 2,7%, e se deu após uma queda de 0,4% em maio, de acordo com dado revisado pelo IBGE, que havia reportado inicialmente estabilidade no mês.

As cinco atividades de serviços apresentaram expansão no mês, com destaque para a alta de 1,8% no setor de transportes, que foi impulsionado pelo transporte aéreo. O setor de informação e comunicação cresceu 2%.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No semestre, o volume de serviços cresceu 1,6% na comparação com o mesmo período de 2023 e, em 12 meses, a alta foi de 1%.