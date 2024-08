Um dia após UE taxar carros elétricos, China revida e investiga laticínios europeus

Xangai (China) e Bruxelas (Bélgica) | Financial Times

A China abriu uma investigação anti-dumping sobre laticínios importados da Europa em mais um capítulo da disputa comercial com a União Europeia.

A investigação ocorre um dia após a Comissão Europeia publicar uma série de tarifas adicionais sobre importações de veículos elétricos chineses, apesar da oposição de Pequim.

Queijos, cremes e outros produtos lácteos da Europa são alvos de investigação da China - Pedro Pardo/AFP

O Ministério do Comércio chinês disse na quarta-feira (21) que sua investigação sobre as importações de produtos lácteos da UE foi motivada por reclamações de fabricantes domésticos sobre subsídios europeus. Segundo um comunicado, a investigação abrangerá "certos produtos", incluindo cremes e queijos.

A medida marcou a retaliação mais forte de Pequim até agora contra as tarifas de veículos elétricos anunciadas pela UE. Anteriormente, a China já havia aberto investigações anti-dumping sobre o conhaque francês e a carne suína do bloco europeu e apresentou uma queixa na OMC (Organização Mundial do Comércio).

A Comissão Europeia disse que Bruxelas tomou conhecimento da investigação chinesa sobre os produtos lácteos e analisará o procedimento "muito de perto". "A comissão defenderá firmemente os interesses da indústria de laticínios da UE... e intervirá conforme apropriado para garantir que a investigação cumpra totalmente as regras relevantes da OMC", comunicou.

A Câmara de Comércio da UE na China disse que a ação de Pequim não surpreende. "Lamentavelmente, o uso de instrumentos de defesa comercial por um governo está sendo cada vez mais respondido de forma semelhante pelo governo destinatário", afirmou.

O principal diplomata do bloco, Josep Borrell, comentou em um evento na Espanha nesta semana que a UE "não deve ser ingênua" e que uma guerra comercial era "talvez... inevitável".

O maior programa de subsídios da UE é a PAC (Política Agrícola Comum), com orçamento de 60 bilhões de euros (R$ 365,33 bilhões) por ano, que consome cerca de um terço do dinheiro arrecadado pelo bloco.

Alexander Anton, secretário-geral da Associação Europeia de Laticínios, afirmou que está "confiante" que o programa de subsídios está em conformidade com as regras da OMC. "(A UE e a China) encontrarão uma maneira construtiva de resolver quaisquer disputas bilaterais".

Patrick Pagani, secretário-geral adjunto da maior organização agrícola da UE, Copa Cogeca, comentou que os agricultores "temiam essa nova escalada na relação comercial UE-China e o impacto contínuo em nosso setor".

As exportações de laticínios europeus para a China foram avaliadas em cerca de 1,8 bilhão de euros (R$ 10,96 bilhões) no ano passado, abaixo dos 2 bilhões de euros (R$ 12,18 bilhões) do ano anterior, de acordo com dados de comércio da Comissão Europeia, e representaram cerca de 9,5% do total das exportações de laticínios da UE.

As entidades da indústria chinesa de laticínios apontaram que os produtos lácteos importados da UE se beneficiaram de um total de 20 programas de subsídios. A Alemanha é o maior produtor de leite, manteiga e queijo do bloco, seguida pela França.

A participação de mercado das importações no mercado de fórmula infantil da China, onde a concorrência aumentou e as regulamentações foram reforçadas, caiu de 51% em 2019 para 44% em 2023, de acordo com o banco holandês Rabobank.

A taxa de natalidade em declínio da China também forçou empresas domésticas e estrangeiras a investirem em novos produtos no país, como aqueles voltados para consumidores mais velhos.

As importações de leite em pó e leite fluido também caíram este ano devido ao aumento da produção doméstica, de acordo com estimativas do Departamento de Agricultura dos EUA em maio.