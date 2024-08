Famílias americanas estão se endividando para passar as férias na Disney

The New York Times

Alyssa Leach, 38, e seu marido visitam o Walt Disney World em Orlando, na Flórida, todos os anos desde 2015. Para eles, o parque temático é como um oásis onde podem escapar do estresse da vida cotidiana.

Então, quando o filho, Lincoln, nasceu em 2020, Leach queria que sua primeira visita ao parque fosse especial e não poupou despesas ao planejar o passeio. Ela reservou uma viagem de duas semanas para a Flórida em dezembro de 2022, que incluiu estadias no Disney World e no Universal Studios.

Pessoas caminham no Magic Kingdom, maior parque de diversões do mundo em termos de frequência, em Orlando - Octavio Jones - 30.jul.2022/Reuters

Os custos rapidamente se acumularam. Leach e sua família viajaram de New Haven, Connecticut, e pagaram a mais pela entrada na "Mickey’s Very Merry Christmas Party", um evento após o horário normal que custava cerca de US$ 200 por pessoa. Ela também desembolsou US$ 100 pelo serviço de fotos do parque temático para poder baixar fotos da família tiradas pelos fotógrafos.

A viagem custou cerca de US$ 6 mil (cerca de R$ 32,8 mil), incluindo acomodações, ingressos e aluguel de carro, e Leach pagou tudo no seu cartão de crédito com a marca Disney.

Leach é uma das muitas mães e pais que se endividaram para uma viagem em família à Disney. Em junho, a empresa financeira LendingTree publicou os resultados de uma pesquisa com mais de 2.000 pessoas que revelou que 45% dos pais com filhos menores de 18 anos que foram à Disney se endividaram para a viagem.

Para uma família de quatro pessoas, o custo de uma viagem de uma semana à Disney pode variar de US$ 6.463 a US$ 15.559, sem incluir voos ou souvenirs, de acordo com uma análise do site de finanças pessoais NerdWallet. Muitas famílias não podem pagar pela viagem de forma alguma.

Na semana passada, a Disney relatou uma demanda enfraquecida por seus parques temáticos porque as famílias, após anos lidando com alta inflação, têm menos dinheiro para gastar em diversão.

Mas Leach, que trabalha em vendas, conta com bônus trimestrais para cobrir os custos das férias. Ela e seu marido ganham juntos cerca de US$ 250 mil anualmente, embora esse valor possa flutuar a cada ano. Sua família nem sempre tem o dinheiro para pagar pelas férias antecipadamente. Em vez disso, ela reserva primeiro e paga depois, conforme os bônus chegam.

Para a viagem de 2022, Leach pagou o mínimo no cartão de crédito por dois meses, acumulando cerca de US$ 382 em juros antes de conseguir quitar a conta.

Histórias da Disney e os personagens que as povoam estão profundamente enraizados na cultura pop americana, e muitas famílias consideram uma viagem aos parques temáticos um rito de passagem. O parque Magic Kingdom, no Disney World, é o maior parque de diversões do mundo em termos de frequência, atraindo mais de 17,1 milhões de visitantes em 2022, de acordo com um relatório da consultoria em infraestrutura AECOM. O segundo maior é a Disneyland na Califórnia, que atraiu mais de 16,8 milhões de visitantes no mesmo ano.

Leach disse que não se arrependeu de levar seu filho de 18 meses em sua primeira viagem à Disney.

"Vou ganhar mais dinheiro," ela disse. "Mas ele nunca será tão jovem novamente." Hoje, a família vive em Tampa, Flórida, e cada membro tem um passe anual para o Disney World.

"A Disney carrega um nível de nostalgia para as pessoas," disse Rachel Cruze, que apresenta um podcast de finanças pessoais e escreveu um livro sobre o tema com seu pai, Dave Ramsey, voltado para pais. "É a infância de muitas pessoas. Quando você pode ir a um único lugar e ter tantas dessas memórias e personagens ganhando vida, isso traz um nível de alegria."

No entanto, Cruze disse que a pressão para visitar os parques e fazer tudo o que for oferecido em uma viagem, que pode ser única na vida, pode levar as famílias a gastar além de suas possibilidades. Muitas vezes, os visitantes enfrentam um choque de preços quando chegam ao parque.

Para Johnny Esfeller, 41, de Helena, Alabama, a Disney foi uma parte central de sua infância. Quando ele se tornou pai, queria que a filha experimentasse o mesmo amor pelo parque temático e seus personagens.

Esfeller, que trabalha com relações públicas e marketing, se orgulha de acertar seus orçamentos. Então, quando levou a esposa e a filha, então com quatro anos, ao Disney World em fevereiro de 2022, ficou chocado ao se ver endividado após a viagem.

"A Disney nunca foi uma viagem barata," ele disse. "Isso é verdade desde provavelmente quando Walt abriu o parque nos anos 1950." Ele havia orçado cerca de US$ 6.000 para a viagem, mas gastou US$ 2.500 a mais.

Esfeller e sua esposa trabalham em tempo integral e se descrevem como classe média alta. Juntos, conseguiram pagar a dívida da viagem em alguns meses. Ainda assim, isso permanece em sua memória como um conto de advertência.

Ele e a esposa se consideram viajantes experientes da Disney, mas foram pegos de surpresa por várias mudanças de preços. A maior envolvia o sistema de pular filas do parque. Durante anos, a Disney ofereceu aos visitantes o FastPass, um serviço gratuito que permitia reservar um horário para andar em uma atração sem ter que esperar em longas filas. O parque o substituiu por uma versão paga no outono de 2021. O custo do FastPass pode variar dependendo da atração, parque e época do ano.

O serviço custou à família de Esfeller US$ 15 por pessoa por dia. "No final da viagem, foram várias centenas de dólares que eu não contava," ele disse.

Outro exemplo do que Esfeller descreveu como "cobranças pequenas" de sua experiência envolveu a locomoção dentro do parque. Anteriormente, a Disney oferecia um serviço de transporte, chamado Minnie Van, operado pela Lyft. A empresa inicialmente cobrava uma taxa fixa de US$ 25 para transportar famílias entre quaisquer dois locais nas instalações do resort. Quando Esfeller e sua família estavam de férias em 2022, o serviço estava operando em um modelo de preços dinâmicos.

Também não havia mais planos de refeições pré-pagos, que antes permitiam às famílias orçar um pagamento fixo para um determinado número de refeições. A Disney trouxe de volta seus planos de refeições em 2024 devido à demanda.

Um porta-voz da Disney disse que a empresa oferecia opções de férias em várias faixas de preço, incluindo hotéis, ingressos para parques, transporte e mercadorias. O porta-voz disse que o modelo de preços do FastPass era padrão na indústria, e que um benefício dos preços variáveis era o custo mais baixos para atrações e parques que viam menos demanda.

Cruze aconselha as famílias a não se endividarem para férias. Ela disse que mais famílias deveriam considerar viagens menos caras, como ir a parques nacionais. Embora uma viagem à Disney possa parecer uma fuga da realidade, as famílias eventualmente retornam à vida cotidiana.

"Se você não tem o dinheiro e gasta, então essas férias te seguem para casa pelos próximos meses," disse Cruze.

Ela incentiva as pessoas a adiar as viagens até terem uma boa quantia de economias guardadas, incluindo para emergências, antes de reservar uma viagem.