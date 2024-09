Ações da Hello Kitty disparam 93% enquanto calor em Tóquio leva turistas para ambientes fechados

Bloomberg

Ondas de calor e chuvas intensas prejudicam o prazer dos parques de diversões ao ar livre. Isso por si só tem afetado as ações da Oriental Land, que opera o Tokyo Disney Resort. As temperaturas escaldantes deste verão, juntamente com episódios crescentes de chuvas torrenciais, têm afastado os visitantes dos parques. Como resultado, as ações da empresa caíram 25% este ano, sendo o sétimo pior desempenho no índice Nikkei 225.

O Japão teve um número recorde de turistas estrangeiros em julho e suas preferências estão mudando de acordo com o clima. Empresas que oferecem entretenimento em ambientes fechados têm visto o número de visitantes aumentar, assim como os lucros e os preços de suas ações.

Visitantes compram itens da Hello Kitty na loja Sanrio Smile Shop, no parque Universal Studios, na Califórnia - Frederic J. Brown - 6.set.2024/AFP

A Sanrio, proprietária da marca Hello Kitty, opera dois parques temáticos internos e teve um ganho de 93% em suas ações este ano. A Round One, que opera uma rede de espaços de jogos com ar-condicionado, pistas de boliche e videogames, viu suas ações subirem 56%.

Como grande parte do mundo, o Japão sofreu com o calor extremo este ano. As temperaturas médias em julho atingiram um recorde histórico para o mês, de acordo com dados de agências meteorológicas, que remontam a 1898. Isso pode continuar nos próximos meses, já que há previsão de altas temperaturas em todo o país de setembro a novembro.

"Quando há risco de insolação e você tem crianças, você vai preferir ficar em ambientes fechados," disse Norikazu Shimizu, analista da IwaiCosmo Securities. "Com calor intenso, você simplesmente evita sair."

A Oriental Land espera que a receita operacional caia no primeiro semestre fiscal, que termina em setembro. A empresa citou o calor contínuo e as chuvas intensas como fatores-chave para manter os visitantes afastados. Ela não está sozinha. A Fuji Kyuko, que administra o parque de diversões Fuji-Q Highland, cheio de montanhas-russas, viu suas ações caírem 38% até agora em 2024.

Em contraste, a Sanrio viu um aumento de clientes, liderado por mais visitantes da Coreia do Sul, Taiwan e China. Os lucros do primeiro trimestre da empresa e a perspectiva para o ano inteiro superaram as expectativas dos analistas.

Se a onda de calor continuar, a mudança do entretenimento ao ar livre para ambientes fechados se tornará ainda mais pronunciada, de acordo com Shimizu da IwaiCosmo.