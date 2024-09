Americanos ricos impulsionam mercado imobiliário de Algarve

Bloomberg

O Algarve, a ensolarada costa sul de Portugal, está mais popular do que nunca entre os visitantes, e o mercado imobiliário da região está em alta como resultado. A agência imobiliária Savills afirma que, no último ano, os preços de propriedades de luxo no Algarve subiram mais de 30%.

Os agentes dizem que a onda de turismo está impulsionando as compras, especialmente por compradores dos EUA que estão indo para o país em números recordes: mais de um milhão de turistas dos EUA visitaram Portugal no primeiro semestre de 2024, quase o dobro do número de visitantes no mesmo período em 2022, de acordo com a agência de estatísticas nacional do país.

Faro, capital do Algarve, em Portugal - Reprodução/Visit Algarve

Os visitantes se dirigem, em particular, para o Algarve —lar de menos de 500 mil residentes— por suas famosas praias de areia, cidades pitorescas de pescadores e clima temperado durante todo o ano. A partir de 2025, a United Airlines terá um voo direto de Newark para a cidade de Faro, a porta de entrada para a região.

"O topo do mercado imobiliário no Algarve historicamente foi predominantemente de compradores britânicos, mas está mudando", diz Kerstin Buechner, co-proprietária da Quinta Properties, afiliada da Savills na região.

Ela diz que os americanos passaram de menos de 1% dos compradores de casas de alto padrão no Algarve antes da pandemia para se tornarem o que ela chama de "percentual substancial" hoje. De acordo com a Associação Portuguesa de Propriedades, 10% de todos os compradores estrangeiros no país são americanos. "Se você andar por Loulé, a cada duas pessoas, uma é americana agora", diz ela. "É inacreditável."

Os turistas com o dólar mais forte estão impactando os preços. A primeira venda acima de 20 milhões de euros (R$ 123 milhões), um recorde para a região, ocorreu em 2022, e Buechner diz que a Quinta Properties desde então vendeu várias propriedades nesse nível. A oferta de propriedades de luxo está apertada como resultado, especialmente nas áreas populares de Quinta do Lago e Vale do Lobo.

"Há menos no mercado do que nunca, e a demanda está anos-luz à frente do que costumávamos ter", diz ela. Os preços médios de venda de propriedades de luxo para a Quinta Properties se aproximaram de 3,5 milhões de euros em 2023, acima dos 3 milhões de euros do ano anterior.

Ricardo Costa, diretor executivo da Luximos, afiliada da Christie's International Real Estate em Portugal, também viu um aumento na demanda estrangeira por casas no Algarve e cita o programa de nômades digitais do país como uma razão chave. Trabalhadores remotos de fora da União Europeia podem viver em Portugal se tiverem uma renda mensal de pelo menos 3.280 euros e economias de pelo menos 9.840 euros.

"As pessoas gostam do clima ameno, das condições de surfe, da política estável e de poder trabalhar remotamente daqui a apenas cinco horas da Costa Leste dos EUA", diz Costa. "No extremo sudoeste da Europa, gostamos de dizer que os americanos são nossos vizinhos." E no mercado imobiliário, um milhão de euros geralmente vai muito mais longe em Portugal do que em outras áreas turísticas populares, como a Riviera Francesa e as ilhas gregas, ou em muitas grandes cidades nos EUA, continua ele.

Portugal se tornou um ponto quente para compradores estrangeiros em 2012, depois que o país introduziu os "vistos dourados", que vinculavam os vistos de residência ao investimento no país, incluindo compras de imóveis. Os preços mais altos dos imóveis levaram o governo anterior a excluir investimentos imobiliários do programa no ano passado, embora isso não tenha afetado os preços no Algarve.

Estrangeiros ainda podem se qualificar para o visto dourado investindo pelo menos 500 mil euros em fundos de investimento. Outras opções incluem doações para projetos culturais ou de pesquisa.

"O programa de visto dourado causou um frenesi nas vendas", diz Buechner, da Quinta Properties, mas ela acrescenta que o Algarve não viu uma desaceleração nos compradores estrangeiros. "Não é apenas sobre os vistos dourados. Os americanos estão vindo para Portugal porque estão cansados dos Estados Unidos e querem um estilo de vida diferente", diz ela. "O Algarve oferece isso."