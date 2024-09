Presidente da Lufthansa se reunirá com governo de Portugal para debater compra de parte da TAP

Reuters

O presidente-executivo da Lufthansa, Carsten Spohr, se reunirá com o governo de Portugal nesta segunda-feira (2) para sinalizar formalmente o interesse de sua empresa na privatização da companhia aérea estatal TAP, de acordo com três fontes com conhecimento do assunto.

Uma das fontes disse que a Lufthansa está de olho em uma participação de 19,9% na TAP, abaixo do limite de 20% que exigiria a aprovação da Comissão Europeia, o órgão regulador antitruste da UE.

O governo de Portugal e a Lufthansa não quiseram comentar.

Lufthansa deve apresentar proposta para comprar parte da TAP - Clodagh Kilcoyne/Reuters

A reunião entre Spohr e as duas autoridades que supervisionam a TAP Air Portugal —o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e o ministro da Infraestrutura, Miguel Pinto Luz— foi solicitada pela Lufthansa, disse uma segunda fonte.

A reunião, que será realizada na manhã desta segunda-feira (2), ocorre no momento em que Portugal busca avançar com a privatização da companhia aérea, que é totalmente de propriedade do governo, até o final deste ano, disse uma terceira fonte.

A fonte disse que, embora o processo de venda ainda esteja em um estágio muito inicial, o governo pretende acelerá-lo, já que tudo indica que há interesse de potenciais compradores.

A primeira fonte disse que a opinião da Lufthansa é de que o governo português pode preferi-la como compradora, porque ela preservaria a autonomia da TAP, mas até agora o processo formal não foi iniciado.

Pelo menos duas outras grandes empresas do setor —a IAG, proprietária da British Airways, e a Air France-KLM— já disseram que estão interessadas na TAP.

Em julho, o ministro da infraestrutura de Portugal disse que queria privatizar a TAP o quanto antes para aproveitar o interesse do mercado na companhia aérea.

Os ativos mais atraentes da TAP são os slots para Brasil, países africanos de língua portuguesa e para os EUA a partir de um hub em Lisboa.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

O atual governo português, que assumiu em abril, ainda não definiu o modelo de privatização. A venda de pelo menos 51% da TAP foi aprovada pela administração anterior, de centro-esquerda, em setembro de 2023, mas não teve tempo de realizá-la antes das eleições gerais realizadas no início deste ano.

Bruxelas está preocupada com o fato de os três maiores grupos da Europa estarem se tornando dominantes demais e adotou uma atitude negativa em relação às fusões.

No mês passado, a IAG desistiu de um plano para adquirir a rival espanhola Air Europa, depois de recusar a exigência da Comissão Europeia de mais remédios para permitir o negócio.